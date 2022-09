.Publicidad.

En la mañana del 31 de agosto, James Rodríguez se convirtió en la portada de los diarios después de haber realizado una entrevista para el programa 'El chiringuito de jugones', donde dejó ver su desesperación y sus ganas de salir cuanto antes del fútbol qatarí. Es que el 10, literalmente, se puso en bandeja de plata para que el Valencia de España lo contrate y lo único que le faltó decir fue que les iba a jugar gratis.

-Publicidad.-

💣¡¡JAMES se OFRECE al VALENCIA!!💣 🦇"Si por mí fuera, iría YA y CAMINANDO..."🦇 🎙️¡ENTREVISTA EXCLUSIVA de @EduAguirre7 en #SportPlus! 🍿https://t.co/PK67wyCYdb🍿 pic.twitter.com/qy10RMlRZi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2022

Respecto a esa situación, Eduardo Luis, uno de los narradores de Win Sports, hizo una editorial donde alabó la valentía de James Rodríguez. Para él, el colombiano dejó a un lado su prepotencia y se humilló a más no poder, para seguir teniendo un chance en una liga competitiva.

Publicidad.

|Vea también: Se regaló para no ser un exjugador más: la poca dignidad de James Rodríguez

“¿Qué más humildad que esto? Es casi humillarse. Eso lo respeto. Su realidad es Catar y él quiere otro. Él dice: ‘Soy capaz de bajar mis pretensiones, bajar mi orgullo al piso y ofrecerme para ir a competir y demostrar que puedo" fueron sus palabras.

Además, también criticó a quienes le han dado duro a James Rodríguez y aseguraron que lo único que hizo fue arrastrarse para tener trabajo. “Uno le ve una saña a la gente contra él en redes que no, parce. No entiendo por qué odiar a un man que lo único que hizo fue darte alegrías. No se puede olvidar eso. Por favor, muchachos. Un poco de gratitud. Le tocó humillarse, decir que se va caminando para allá”

Hasta ahora no se ha conocido si el Valencia contratará a James o no, pero lo cierto es que todo puede pasar en las últimas horas de esta temporada de fichajes. Sin duda alguna eso definirá si James Rodríguez sigue siendo futbolista o termina retirándose en la liga qatarí.