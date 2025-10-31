Una llave de dos colombianos logró que Bogotá fuera sede del día mundial de ciudades 2025

Entre el 30 y 31 de octubre de 2025, se realiza en Bogotá el Día Mundial de ciudades, un evento que organiza cada año, Naciones Unida a través de ONU Hábitat a nivel Global, con el fin de promover ciudades y pueblos social y ambientalmente sostenibles, cuyo propósito fundamental es asegurar una vivienda digna para todos. Abordando temas como el desarrollo urbano, la urbanización, la calidad de viviendas, el acceso al agua, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida en entornos urbanos. El tema de este año es “ciudades inteligentes centrada en las personas”.

El pasado 21 de julio de 2025, Bogotá fue seleccionada por Naciones Unidas a través de ONU Hábitat, entre más de 190 países que participaron y postularon sus propuestas de ciudades innovadoras, con movilidad sostenible e inclusión social, buscando ser elegidas para tan importante encuentro de ciudades a nivel mundial. Bogotá fue escogida por Las naciones Unidas, para la sede de este encuentro de ciudades, porque promueve la inclusión social, tiene programas de acceso a vivienda para familias pobres, como vivienda segura, mi casa en Bogotá y trabaja para mantener una movilidad sostenible con la construcción del metro, los cables de San Cristóbal y la transformación del espacio público.

todo este proceso fue liderado por la Secretaría de Hábitat de Bogotá Vanessa Velasco. conjuntamente con el director regional de ONU - Hábitat para América Latina Elkin Velásquez el año pasado en la ciudad de Alejandría en Egipto, donde se realizó el encuentro de ciudades 2024.

En el marco del día mundial de ciudades, el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando dijo que, para la ciudad es un verdadero honor ser la sede de tan importante evento y las transformaciones que se realizan en la ciudad, hacen que el mundo ponga sus ojos en Bogotá, por ello desde que llegó a la Administración ha insistido que, Bogotá es la casa de todos aquellas que llegan desde todas las regiones del país a habitar en ella. Aseguró el mandatario que, en medio de las consecuencias de las políticas públicas mal planeadas a nivel nacional, es fundamental cultivar en el contexto actual las relaciones internacionales a nivel de ciudad.

Por su parte el representante regional de ONU Hábitat Elkin Velásquez dijo que, entre las razones por las que escogieron a Bogotá como sede de esta cumbre, está la innovación tecnológica al servicio de las personas, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes en materia de vivienda, servicios básicos, espacio público y transporte. Bogotá es ejemplo en muchos temas para América Latina, el caribe y el mundo.

Se espera que, a este encuentro de ciudades a nivel global, lleguen unos 2.500 expertos de todo el mundo en materia de Hábitat a participar en discusiones claves sobre el futuro de las ciudades, lo cual es muestra que, Bogotá va por buen camino. También estarán presentes en este evento líderes internacionales, Gobierno Locales, organizaciones multilaterales, empresas privadas y la academia. Los temas principales a tratar en el día mundial de ciudades son: Hábitat integral, inclusión social, sostenibilidad y resiliencia urbana.

El Día Mundial de Ciudades, fue creado por la Asamblea General de la ONU en 2013 y se celebra cada año a finales del mes de octubre desde 2015, es la principal plataforma a nivel mundial, donde se puede debatir y reflexionar sobre el desarrollo y futuro urbano. Su objetivo es poner de presente los desafíos y oportunidades de la urbanización, promover la cooperación internacional para avanzar en la construcción de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes. El día mundial de ciudades, se ha realizado engrandes ciudades del mundo como Shanghái, Milán, Estambul, Luxor y Alejandría y ahora Bogotá consolidándose como un referente Latinoamericano en políticas urbanas.

