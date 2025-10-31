Una familia del Tolima fue la que más café exportó a Arabia Saudita junto a otras 44 empresas que ya están allí

Los Bayter con Forest Coffee vendieron casi USD 6.5 millones que junto a la Federación y otros grandes cafeteros han participado en la toma del Oriente Medio en 2024

Desde Riad, el presidente Gustavo Petro dio el parte de la certificación Jalal para el café y el cacao colombianos. Con el Jalal en la mano los campesinos y las cooperativas podrán comercializar sus productos directamente en el mundo árabe. En el anuncio de la obtención del Jalal estuvieron con el presidente Petro, los ministros de Minas Edwin Palma y la canciller encargada, Rosa Villavicencio que hacen parte de la comitiva en la que también están Diana Marcela Morales ministra de Comercio, y Yannai Kadamani, de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El camino de las exportaciones lo abrieron 45 grandes comercializadoras que tienen a los saudis saboreando café colombiano que ha sido bien recibido. Fueron 6.723 toneladas (los datos.com -Dian) que se vendieron en un poco más de USD 46 millones las que en el 2024 llegaron a Arabia Saudita donde el príncipe heredero Mohamed bin Salmán ha sido el anfitrión del presidente colombiano.

Los que más exportaron café el año pasado a Arabia Saudita fueron Elias y Shady Bayter desde su finca El Vergel, en Fresno Tolima con su marca Forest Coffee ( USD 6,43 millones), muy por encima de la Federación de cafeteros (USD 5,73 millones ) liderada por Germán Bahamon. Otros que participaron de la ofensiva cafetera al Oriente Medio fueron los Castaño dueños de café La Meseta los Espinosa con Racafé, Inconexus, Inversora Arcizala, y la multinacional de origen suizo Sucafina . Y para completar los que vendieron ceca de USD 3 millones está TMO Export, la paisa que opera en Rionegro, y Louis Dreyfus, una de la grandes comercializadoras presente en Colombia desde el 2007.

La importancia del Jalal

El certificado Jalal puede ser la garantía de tener las puertas abiertas en los países árabes, designa lo que está permitido o es lícito para los musulmanes, en contraste con “haram”, que significa ilícito o prohibido. En el caso específico del café, la cuestión de su estatus halal ha sido objeto de debate teológico, porque el Corán no es explícito al hablar del estatus halal del café y la cafeína. Pero se dice que el café es definitivamente halal porque su proceso de producción no implica ningún paso de fermentación que pueda producir alcohol.

El mercado de Oriente Medio es importante, no solo por Arabia Saudita. Ha ido creciendo en toda la región, a donde el año pasado se exportaron 319.668 acos, según le presidente de la Federación d Cafeteros, Germán Bahamón. Las exportaciones cafeteras con más valor agregado, como el café soluble, crecieron 10 veces.

El interés por los cafés especiales de Colombia es notable, tanto que ayer estuvo en la Federación un cliente saudí en pruebas de catación.

