La familia Chagüí están aprovechando el declive político del grupo que mandaba en el departamento para copar espacios claves: lograron la dirección de Hidro Urra

Ante la mala hora que vive el clan de los Calle, uno de los más poderosos de la política de Córdoba, sus competidores históricos parecen estar sacando partido. El grupo Chagüí, que había sido excluido de la Hidroeléctrica de Urrá, vuelve por sus fueros mediante una alianza política que parecía improbable: decidió apoyar la aspiración de Jorge David Pastrana Sagre y recuperar por intermedio suyo la cuota de poder en la empresa.

La nueva coyuntura quedó planteada con el nombramiento de Pedro Pablo Pérez como nuevo director administrativo de la Hidroeléctrica. Como dicen en su departamento, Pérez es “compadre de sacramento” con Jorge David, conocido como ‘El Davo’ Pastrana. Pastrana es, en efecto, padrino de bautizo de uno de los hijos de Pérez, que hasta ahora venía aspirando sin éxito a cargos de elección popular.

La posible llegada de ‘El Davo’ al Congreso supondrá la salida del senador Julio Elías Chagüí, cereteano dirigente del partido de La U y actualmente en problemas judiciales, pero representará la retoma de Urrá que, lejos de su antigua condición estrictamente técnica, es vista como un fortín electoral.

Esa percepción ha crecido en la medida en que al nuevo director administrativo no se le reconocen calidades ni experiencia técnica para el cargo; pues viene de ocupar cargos menores como la jefatura de programas a favor de personas en situación de discapacidad de la gobernación de Córdoba.

Lo propio ocurriría con el abogado Alejandro Padrón, viejo apoderado de los Chagüi en procesos jurídicos, quien suena para la secretaría general de la Hidroeléctrica y tendrá desde allí el poder de una nómina que se vería engordada en una época electoral con una reciente inyección financiera por $700.000 millones.

Además de las relaciones políticas, los Chagüi tienen una fuerte relación con la familia presidencial, establecida a través del cirujano bariátrico Abraham Ganem, cuyos hijos son buenos amigos de Nicolás Petro.

Los Chagüi habían perdido poder en Hidro Urrá después de la salida de la presidencia de la hidroeléctrica de Rafael Amaya Del Veccio, suegro del senador Julio Chagüi, una movida atribuida a los Calle que en 2023 presionaron una reforma estatutaria que recortaba las facultades del representante legal de la empresa.

El interés del gobierno en Hidro Urrá, proyecto del que es socio mayoritario a través del Ministerio de Hacienda ha cambiado radicalmente. Hace un año buscaba depurarla a raíz de denuncias según los cuales los negocios de venta de energía, que durante el primer semestre de 2024 superaron los 1,4 billones de pesos, se concentraban en un círculo de dos diez empresas, dos de ellas radicadas en el municipio cundinamarqués de Villapinzón, en las que tenían injerencia empresarios cercanos a la Casa de Nariño.

Los precios asignados eran tan bajos que los márgenes de utilidad para los compradores superaban los 300.000 millones de pesos, en detrimento de una empresa.

Ahora parece dejarla al mejor postor en materia política.

