Una ficha del exembajador León Fredy Muñoz le tiró el salvavidas para Carlos Ramón González para evadir la justicia

Anuncios.

Ambos antioqueños y amigos desde Medellín, el actual encargado de negocios Oscar Muñoz llegó a Managua del recién nombrado Embajador en Managua, León Freddy Muñoz, a quien Petro le dio el cargo diplomático como compensación tras quemarse en su aspiración al Congreso. Aunque del Partido Verde, muy cercano a María José Pizarro acompañó la campaña de Petro en Antioquia, por esa vía logró acercarse a Petro, mientras Oscar Muñoz hacía parte de su equipo en el Congreso durante el período 2018-2022.

Anuncios.

Siendo aún Embajador León Muñoz acogió a su jefe político Carlos Ramón González, dueño del Partido Verde al que este ha pertenecido. Cuando se había visto forzado a renunciar a la Dirección de inteligencia por la investigación de corrupción en la UGRD que caminaba en la Fiscalía y le estaba pisando los talones. Se instaló, según W radio, en una casa oficial de delegación diplomática en Managua.

Tras la renuncia de Huberto de la Calle a su curul de senador ésta le correspondió a León Muñoz quien desde febrero está en Colombia sin que el cargo de Embajador en Nicaragua haya sido reemplazado, circunstancia que le permitió a Oscar Muñoz, sociólogo de la Universidad de Antioquia, pasar de ser agregado de Asuntos Culturales, Académicos y Deportivos a Encargado de negocios, un rol como mayor representación y que le ha permitido actuar como embajador encargado.

Anuncios.

Desde esa condición presentó el 21 de mayo de 2025 la renovación de residencia del exdirector de inteligencia para González quien en ese momento asistía su llamamiento a juicio por parte de la Fiscalía. Cuando reventó la medida de aseguramiento quince días después, el ya tenía protección migratoria. El 5 de junio la fiscal María Cristina Patiño ordenó la medida de aseguramiento, que fue acogida por el juez, pero ya para entonces Carlos Ramón González era un prófugo de la justicia.

Anuncios..

El vínculo de Oscar Muñoz quien no es funcionario de carrera se afianzó en la militancia del Partido Verde del cual Carlos Ramón González era el gran jefe, fundador y dueño, y se afianzó en el período legislativo 2018-2022 cuando Muñoz trabajó como asistente y asesor del político de León Freddy Muñoz quien lo hizo nombrar en Nicaragua cuando Petro lo nombró recién posesionado Presidente. Muñoz viajó tres meses después, el 22 de noviembre. La canciller Villavicencio ha anunciado investigación disciplinaria por la decisión diplomática de la que dicen no haberse enterado; ya el Presidente Petro dijo haber solicitado al gobierno de Nicaragua la entrega de quien fuera su alfil en el gobierno.

Le puede interesar: La fortuna de Carlos Ramón González, un político enredado vuelto empresario millonario