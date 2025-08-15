La fuerte alianza entre Yamil Arana y Dumek Turbay que busca integrar a Cartagena con todo Bolívar

Con el nuevo POT, el gobernador y el alcalde quieren que la capital deje de ser un puerto aislado y crezca en armonía con los municipios de su entorno

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, busca ordenar el crecimiento de Cartagena, capital del departamento. Para ello, se unió con el alcalde Dumek Turbay, con quien comparte el objetivo de lograr una ciudad integrada a la región, en lugar de funcionar como un puerto aislado de su entorno, algo común en las grandes capitales.

Esta alianza permitió establecer una mesa de trabajo en la región Caribe, en la que participaron también el secretario de Planeación del Distrito, Camilo Rey Sabogal, y los mandatarios municipales de Santa Rosa de Lima, Turbaco, Santa Catalina, Clemencia y Villanueva. La propuesta de Arana se basa en un trabajo articulado entre las distintas entidades para planificar de manera conjunta el desarrollo territorial.

El eje central de esta unión es el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que, sin restar importancia a Cartagena, incorpora las dinámicas de municipios como Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Turbana, Turbaco y Arjona, entre otros. Con esta visión, la gobernación busca implementar un modelo que favorezca el desarrollo equilibrado de todo el departamento.

Pensar las ciudades en armonía con su entorno evita el crecimiento desordenado que, en muchos casos, lleva a construir barrios antes de garantizar los servicios básicos. Una planeación adecuada también facilita soluciones de transporte y proyectos estratégicos, como un nuevo aeropuerto para Cartagena o una central de abastos cercana a la ciudad.

La gestión de Arana no se limita al POT. Durante su mandato, ha impulsado la cultura, como en la celebración del aniversario número 168 de Bolívar, cuando se ofreció un día de puertas abiertas en museos de la región. También ha promovido obras de infraestructura, como el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona, considerado el más grande del norte de Bolívar.

