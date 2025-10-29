- Entre petrodólares y príncipes árabes, la primera escala de Petro en Oriente Medio

El presidente empezó su gira a Arabia Saudita, Qatar y Egipto con encuentros con el príncipe Mohamed bin Salmán y un reconocido y controvertido billonario saudí

La primera escala de viaje a Arabia Saudita, Qatar y Egipto, la agenda presidencial en Riad, estuvo marcada por los encuentros de alto nivel con fortunas petroleras. Se reunió con el príncipe heredero, quien lleva ocho años en la sucesión, Mohamed bin Salmán rey de petróleo de Opep, que Petro ha publicitado en sus redes sociales.

Petro y el prícipe heredero Bin Salmán, el hombre más influetente en el mundo del petróleo en el mundo

El embajador de Colombia al tanto de la visita es Rayan El Barkachi, un caleño de padres libaneses, médico epidemiólogo y profesor universitario a quien Petro nombró recién posesionado director regional del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para el Valle del Cauca. El reino saudíí le dio el beneplácito en diciembre pasado y desde principios de este año es embajador residente, el primero, porque antes la relaciones estaban en manos de la embajadora en Egipto, Ana Milena Muñoz de Gaviria.

En Riad Petro no solo se reunió con el príncipe heredero, también con un multimillonario, el mayor del mundo árabe, que Forbes ranquea de 34 a nivel mundial con USSD 16.500 millones. Fortuna que Petro destacó en sus redes sociales. Alwaleed Bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, tiene muchísimo dinero, es miembro de la casa real, pero ha tenido controvertidos episodios.

etro y el billonario saudí Alwaleed Bin Talal, un inversionista de mucho peso

Con formación en Estados Unidos, Bin Talal, tiene un fondo que creó en 1980, Kingdom Holding Company con inversiones en diversos campos. Tiene fuertes participaciones en Citigroup, en tecnológicas como Apple y Twitter (hoy X), y en hoteles emblemáticos como el Four Seasons de París. No obstante, ha estado enredado en problemas legales, en noviembre de 2017, fue arrestado con otros miembros de la realeza y empresarios saudíes en el Hotel Ritz-Carlton de Riad, durante una operación anticorrupción liderada por Bin Salman Fue liberado meses después tras un acuerdo financiero.

La relación con Bin Tatal parece encajar con el objeto de Petro de abrir a Colombia hacia nuevos socios económicos y captar inversiones de gran escala. Menos encaja el mundo petrolero que el presidente ha satanizado, mientras busca consolidarse como el gran actor del cambio climático y las nuevas energía renovables.

La visita de Doha tiene también un acento político: busca darle forma al arranque de la negociación con el Clan del Golfo en la que Qatar aceptó ser anfitrión, una tarea que tendrá sobre sus hombres la embajadora de origen barranquillera con raíces árabes Odette Marie Yidi David. En Egipto la encargada de estructurar la agenda es la recién posesionada embajadora Luz Elena Martínez Kasab, una psicóloga política que reemplazo a Ana Milena Muñozq .

A su regreso, Petro presidirá en Santa Marta la IV Cumbre Celac junto a la Unión Europea, el 9 y 10 de noviembre.

