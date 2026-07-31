Una estación del norte y una del sur, más el portal de la 170, los lugares más inseguros para esperar el Transm

Guatoque-Veraguas y Calle 100 son las estaciones preferidas por los ladrones, donde en los primeros 6 meses del año ya van mas de 60 casos en cada una

Transmilenio no para de estar en el ojo del huracán. A los disturbios de junio en la estación Calle 76, las quejas permanentes por la calidad del servicio, el crecimiento desbordado de las ventas informales y los retrasos diarios por diferentes situaciones de orden público o tráfico en la capital del país, se suman las alarmantes cifras sobre la seguridad entregadas por la veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán.

La funcionaria dio a conocer un estudio realizado sobre los delitos de alto impacto que se cometieron en Bogotá, entre los meses de enero a junio de 2026. El documento advierte al alcalde Carlos Fernando Galán sobre el comportamiento de los delitos en comparación con los registros del mismo periodo del año pasado. Herrera aseguró que la seguridad en el transporte público, principalmente en Transmilenio, ha aumentado. Guatoque – Veraguas, Calle 100 y Portal Norte son territorio de nadie y los robos están disparados en 2026.

El análisis de la Veeduría va hasta junio de 2026. En el Portal Norte las autoridades registraron 68 casos de hurto a personas, lo que produjo un incremento de 33,3% con respecto al año pasado, mientras que en la estación de Calle 100 se presentaron 62 robos con un crecimiento del 17% y en la estación Museo Nacional fueron 61 con un incremento de 134,6%.

De acuerdo con las denuncias que han realizado concejales de Bogotá, los días preferidos por los delincuentes son los viernes, principalmente en las horas pico de la mañana y la noche. La alta afluencia de pasajeros en el sistema es el llamado para que los ladrones entre en acción. La modalidad más utilizada es el popular cosquilleo. Aproximadamente, cada media hora ocurre un robo en el sistema de transporte masivo.

A parte de las estaciones mencionadas por la Veedora Distrital, existen otras donde también se cometen hurtos: Avenida Jiménez, Calle 45, Banderas, y Calle 76 Allí, el delito continúa a pesar de las más de 500 capturas realizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con los análisis que hace la Veeduría Distrital sobre los delitos de alto impacto en Bogotá, otras cifras que generan preocupación son la violencia intrafamiliar, que tuvo un aumento de 26,1% con 26.789 casos reportados en los primeros seis meses de este año con respecto a los 21.247 casos que se presentaron en 2025, convirtiéndose en el número más alto desde 2019.

Las mujeres son las más afectadas con el 72,3% de los casos, que afectaron a casi 20.000 de ellas. El estudio llama la atención sobre otros delitos que también muestran incrementos significativos frente al mismo periodo de 2025. Los delitos informáticos tuvieron un aumento de 52,8% pasando de 9.558 a 14.609, mientras que la violencia contra funcionarios públicos creció en 29,9% con 461 casos reportados frente a 355 del año anterior.

Así mismo, el maltrato animal tuvo un aumento de 19,9%, al pasar de 136 a 161 casos reportados. La Veedora Adriana Herrera también manifestó que el estudio deja ver una reducción de otros delitos: homicidios, extorsión y delitos sexuales.

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