- Una empresa privada fue contratada por MinDefensa para organizar la atención de los vuelos en los viajes del ministro

La empresa Grupo Inversiones AO había sido seleccionada en el periodo del ministro Pedro Sánchez y el nuevo contrato es por cerca de 94 millones de pesos

La empresa que estará detrás de la logística de alimentación de los vuelos del Ministerio de Defensa es Grupo de Inversiones AO, compañía constituida en mayo de 2025 y registrada en Bogotá. La firma suscribió un contrato por $94.832.800 para prestar el servicio de abastecimiento por 4 meses en los viajes las aeronaves de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La compañía deberá atender los requerimientos de alimentación asociados con los desplazamientos aéreos del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y su comitiva, en vuelos nacionales e internacionales.

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Desayunos de $48 mil y almuerzos de $70 mil

Ana Yolanda Espinel es la representante legal y Silvia Jihovanna Otero, su suplente. Según los registros de la Cámara de Comercio, entre las actividades económicas de Grupo de Inversiones AO figuran el catering para eventos, la organización de convenciones y eventos comerciales y el comercio al por mayor de productos alimenticios.

Esa actividad coincide con el objeto del contrato CTO 339-2026 MDN-UGG-DA, en el que se contemplan servicios de alimentación como desayunos con un valor de $48.000 y almuerzos de $70.000, entre otros productos y servicios requeridos para los desplazamientos.

La contratación ocurre mientras las Fuerzas Militares cuentan con una estructura propia para atender sus necesidades logísticas. Se trata de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, entidad que opera de manera descentralizada y dispone de presupuesto propio, cercano al billón de pesos.

La Agencia tiene entre sus responsabilidades la coordinación de la entrega de raciones de campaña para los soldados y la administración de los comedores destinados a las diferentes unidades militares. Actualmente, la entidad está bajo la dirección de la abogada Martha Eugenia Cortés Baquero.

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Diferentes funciones, un mismo objetivo

La diferencia entre las funciones de esa agencia y las necesidades específicas asociadas con los viajes del ministro explicaría la contratación de un proveedor independiente para atender la alimentación y logística de sus desplazamientos aéreos.

El contrato coincide además con el anuncio del general retirado Jorge Eduardo Mora de mantener un desplazamiento constante por distintas regiones del país, en el marco de la política de seguridad del presidente De la Espriella, que plantea una ofensiva militar y un mayor control territorial.

Dicha política de “mano dura” enfatiza en el combate frontal contra los diversos grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo y también los narcotraficantes y carteles. Con ese objetivo el nuevo Mindefensa deberá viajar regularmente a las zonas de conflicto.

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