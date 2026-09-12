- Una empresa francesa fue la escogida para tumbar el histórico puente la calle 100 con carrera Séptima en Bogotá

La constructora encargada del tramo 1 de la Calle 100 se la jugó por la experimentada firma Puentes y Torones, con presencia en 70 países para la demolición

Hay puentes en los que nadie repara hasta que llega el día en que una ciudad tiene que despedirlo. Eso ocurrirá este domingo 13 de septiembre con el puente vehicular de la calle 100 con carrera Séptima, una estructura de 205 metros que durante años ha hecho parte del paisaje de este corredor del norte de Bogotá.

Puentes y Torones S.A.S, empresa de ingeniería con más de tres décadas de experiencia en la construcción de grandes estructuras será la encargada de desmontarlo para abrirle paso a una obra más amplia, pensada para conectar las nuevas troncales y cambiar la movilidad de esta zona de la ciudad.

El trabajo no será tan sencillo como levantar una máquina y llevarse el puente. Durante cerca de dos meses habrá que cortar y retirar, de manera controlada, enormes piezas de concreto y vigas utilizando un cable de acero con polvo de diamante industrial. Mientras esa vieja estructura comienza a desaparecer, en el mismo lugar tomará forma otra de 461 metros de longitud, más ancha y con dos carriles por sentido, como parte de la transformación que tendrá este punto de Bogotá en los próximos meses.

Una empresa con presencia y experiencia en tres continentes

Puentes y Torones S.A.S es una empresa de ingeniería civil que se dedica al diseño, estructuración, construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de infraestructura vial. Especialista en la construcción de puentes peatonales y vehiculares y estructuras especiales.

La compañía usa métodos tecnológicos avanzados, uno de ellos es el sistema de voladizos sucesivos. Además, realiza obras de ingeniería civil pesadas. La empresa adelanta trabajos en Colombia y otros países de Sudamérica.

Puentes y Torones S.A.S lleva más de tres décadas en el mercado de la construcción colombiano. Fue creada el 2 de diciembre de 1992 y su sede de operaciones está en Bogotá.

En 2015, la multinacional francesa de ingeniería y construcciones Eiffage S.A adquirió el 70% de las acciones quedando como accionista mayoritario con el fin de expandir su presencia en la región.

El Grupo Internacional Eiffage S.A, tiene presencia operacional en 70 países del mundo, pero opera principalmente en Francia. Es la tercera compañía en importancia en el tema de la construcción en ese país. Además, tiene presencia en Bélgica, Luxemburgo, Portugal, España, Alemania, Suiza Polonia y Países Bajos. También ha realizado trabajos de alta ingeniería, energía e infraestructura en países como Senegal.

El socio boyacense de los franceses

La compañía francesa ha construido más de 20 grandes puentes y vías de cuarta generación en Colombia. El accionista minoritario de esta compañía es la empresa Colombina con sede en la ciudad de Duitama (Boyacá). Inversiones TYP S.A.S, está lidera por Luis Eduardo Yacamán y cuenta con sucursal en Medellín y Bogotá.

La compañía se dedica a la importación y comercialización de tuberías de acero al carbón y materiales para la construcción. También hace presencia en el tema inmobiliario con la construcción de viviendas en equipos y accesorios.

Por su parte, la firma francesa, especialista en construcción de puentes de gran envergadura, será la encargada de desmontar el histórico puente de la calle 100 con carrera séptima para darle paso a la nueva estructura, que se construirá para unir las dos troncales del sistema de transporte masivo Transmilenio.

Este domingo 13 de septiembre de 2026, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, iniciará el desmonte del puente vehicular para iniciar la construcción de una estructura moderna y un deprimido para transporte mixto. Además, habilitará la conexión entre la carrera 68 y la carrera séptima hacia el norte de la ciudad. E

El nuevo puente estará listo a finales de 2027 y será más largo y amplio: de 10,50 metros pasará a tener 16,20 metros y de un carril por sentido pasará a dos por cada sentido, con una longitud de 461 metros, mientras que el actual tiene apenas 205 metros.

El desmonte del puente durará aproximadamente dos meses. Para hacerlo se utilizará un cable de acero flexible con polvo de diamante industrial con el fin de cortar el concreto y las vigas gigantes Quienes utilizan a diario este corredor vial deberán buscar vías alternas para continuar su recorrido hacia el norte de la ciudad.

Cabe anotar que el tramo 1 de la nueva troncal carrera séptima va desde la calle 99 hasta la calle 127, con una longitud de 2,95 kilómetros a cargo del Consorcio Vial del Norte, que está conformado por las empresas Indugrava Ingenieros Constructores S.A.S, Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S e Incoherp Ingenieros Constructores S.A.S., perteneciente al Grupo Empresarial INCEIN Ingenieros Constructores.

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