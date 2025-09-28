Volará en mil pedazos el emblemático puente de la calle 100 con Séptima para construir el Corredor verde hacia el norte

Se construirá un deprimido para conectar la Séptima con la troncal Av 68 como parte de la mega obra a la que le apostó Claudia López y que costará 1.5 billones.

La conexión del Corredor verde de la Séptima hacia el norte entre las calles 99 y 200, con la nueva troncal de la Avenida carrera 68 implicará la demolición de un referente para los bogotanos: el puente de la calle 100 con carrera séptima para darle paso a un deprimido.

Esta vía con valor paisajístico era uno de los proyectos más queridos de la alcaldesa Claudia López, del que se salvó el tramo norte que va de la calle 99 a la 200 y cuyo costo supera los $1.5 billones la compra de predios tuvo un valor estimado de $461.000 millones. La construcción corre por cuenta del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en cabeza de Orlando Molano.

Los diseños que la Alcaldía de Bogotá está ajustando a detalle, contemplan la demolición del puente actual de la calle 100 con carrera 7 para construir un paso deprimido, que permita la conexión de las dos Troncales.

Entre los ajustes realizados por la Alcaldía de Galán al proyecto inicial están: adecuación de acceso al portal norte de la calle 200, con el objetivo de aumentar la capacidad de los servicios complementarios del sistema Transmilenio teniendo en cuenta la proyección de la demanda que se contempla en el plan parcial Lagos de Torca.

También se realizan ajustes a la arquitectura de las estaciones, pedido que hizo la empresa Transmilenio, las cuales fueron diseñadas en principio bajo el concepto de estructura abierta y también se han hecho modificaciones al reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.

Así mismo están tramitando los permisos de aprovechamiento forestal para el manejo de arboles como la tala o poda de los mismos, esta iniciativa en particular ha tomado tiempo, porque están ajustando la iniciativa a las necesidades ambientales y normas de la ciudad, pero también trabajan en la estrategia de cierres viales que permitan un buen balance en la circulación de vehículos, el tiempo que dure la obra del corredor verde carrera séptima.

Para la construcción del tramo tres del corredor verde séptima, la Alcaldía de Bogotá, tuvo que comprar 490 predios y con corte al 25 de agosto de 2025, 331 ya se encuentran disponibles y hacen falta por adquirir 159, los cuales se encuentran en proceso de compra. Ante el impacto que generaría en la movilidad de la ciudad la construcción de esta obra, el IDU está conjuntamente con los contratistas y entidades del Distrito, adelantando los planes de manejo de tráfico requeridos, con el objetivo de reducir los tiempos de congestión con la implementación de los mejores desvíos cuando se de inicio a la obra.

Se tiene proyectado iniciar la obra en el último trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026 de forma diferenciada en los tres tramos adjudicados del corredor verde Séptima desde la calle 99 hasta la 200.

