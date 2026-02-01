Una empresa con nombre turco es la número 8 en producción de gas en Colombia

MKMS Enerji que está relacionada con NG Energy creada por el ex Pacific Rubiales Serafino Iacono y de donde salió mal, sigue con su proyecto gasífero en La Guajira

Entre los más grandes productores de gas en Colombia es octava MKMS Enerji, con una producción de 8,7 millones de pies cúbicos por día entre enero y septiembre de 2025, y una grafía que en su nombre MKMS Enerji Anonim Sirketi se asocia más a su sede y operaciones en Turquía que a la sucursal de Colombia donde está registrada desde el 2009.

Actualmente está explotando gas en La Guajira, y su estatus es una filial contralada indirectamente de NG Energy International Corp., En efecto NG que no tiene actividades directas en Colombia y su operación en el país está a cargo de MKMS Energy Sucursal Colombia, empresa que controla de manera indirecta. Actualmente está explotando el bloque María Conchita de Cucuruama en Riohacha, y ha estado en el bloque Sinú 9 de San Jacinto en Córdoba.

El 29 de diciembre NG Energy le cedió a la francesa Maurel & Prom el contrato de exploración y producción de este bloque por USD 229 millones Los pozos exploratorios Mágico-1X y Brujo-1X, habían dado 21 millones de pies cúbicos al día y las reservas brutas se estiman en 26.700 millones de pies cúbicos de gas. NG conservará una participación no operativa de 39 % mientras que Maurel & Prom tendrá el 61% restante.

Desde sus primeras etapas, Sinú-9 fue concebido como un proyecto de gas onshore de rápido desarrollo, con énfasis en producción temprana y monetización local. El bloque abarca más de 300 km² en la cuenca Sinú–San Jacinto, y MKM aparece en este proceso como el vehículo corporativo a través del cual NG Energy canalizó inversiones, garantías financieras y participación económica en el bloque.

El proyecto de Serafino Iacono, ex Pacific Rubiales

La producción inicial del bloque, aunque moderada en volumen, tuvo un impacto simbólico importante. En términos agregados, Sinú-9 ha sido presentado como un activo con potencial de escalar producción sujeto a nuevas perforaciones, facilidades de superficie y acuerdos de transporte. Marcó la transición de NG Energy de una compañía exploradora a un productor de gas en firme. En ciertos círculos del mercado, NG comenzó a ser llamada “la nueva Pacific”, asociada al liderazgo Serafino Iacono en la fase inicial y al énfasis en crecimiento acelerado.

Serafino Iacono tuvo un papel determinante en el diseño inicial del proyecto gasífero desde 2019, incluido Sinú-9. Bajo su gestión como CEO en los primeros años, se sentaron las bases técnicas y contractuales que hoy permiten la producción. Actualmente no tiene un rol activo ni oficial, su participación terminó con su renuncia como director y copresidente de la junta en 2024. A junio de ese año la pérdida fue de USD 40,6 millones. Iacono hoy conserva solo una participación accionaria minoritaria, sin injerencia directa en la operación.

El accionista mayoritario es Lutry Investments Ltd. con aproximadamente 18 %, Brian Paes-Braga tiene la segunda mayor participación con 12.6 % , y el tercer lugar Iacono con 6.8 % de las acciones ordinarias, directamente. El resto del accionariado está repartido entre fondos institucionales más pequeños, directivos con participaciones marginales y el público general.

Al frente de la junta directiva está Brian Paes Braga. Canadiense, filantropo, es socio gerente de SAF Group, un grupo de banca estructurada y merchant banking que invierte, financia y asesora a empresas de alto crecimiento. Fundador y ex-CEO de Lithium X Energy Corp., una compañía de litio que recaudó decenas de millones de dólares y fue vendida en 2018 por alrededor de 265 millones de dólares canadienses.

El valor económico de MKM está directamente ligado a la producción efectiva de gas, a la posibilidad de incrementar volúmenes en el corto y mediano plazo y a un mercado colombiano donde los grandes jugadores son Ecopetrol Canacol y Hocol, seguidos por la canadiense Parex en un país que demanda entre 1.000 y 1.200 millones de pie cubicos diarios, con un déficit creciente cubierto por nuevos desarrollos como este. Su relevancia está directamente atada a la producción del bloque y a la capacidad del consorcio para escalar volúmenes, asegurar contratos y sostener el desarrollo en el mediano plazo.

