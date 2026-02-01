- Once políticos con votos y opinión se pelearán las 18 curules de la Cámara de Representantes por Bogotá

Entre los once nombres que están encabezando las listas, aspirando a conseguir una de las 18 curules disponibles para la cámara de representantes por Bogotá, hay algunos nombres reconocidos, famosos y otros no tan conocidos en el ámbito político de la capital del país, sin embrago están entre quienes pelean por conseguir los votos de los Bogotanos con el fin de tener un cupo en el parlamento colombianos para el periodo legislativo 2026 – 2030.

Uno de los nombres famosos que está peleando por llegar a ocupar una curul en congreso de la República en representación de Bogotá, es la reconocida chef Leonor Espinosa más conocida en el sector restaurantero como LEO, propietaria del restaurante Leo y está encabezando la lista por el partido Liberal.

Un personaje reconocido en la política Bogotana, es el exconcejal de Bogotá por el partido Centro Democrático Daniel Briceño, quien a diario le amarga el rato a los petristas y al mismo presidente de la República Gustavo Petro con las denuncias que hace en la red social X sobre irregularidades en la contratación del gobierno nacional y funcionarios cercanos al mandatario, también del Distrito. Encabeza la lista del Centro Democrático por Bogotá.

Otra conocida en el ámbito político, es la actual representante a la cámara por Bogotá Carolina Arbeláez Giraldo en 2022 llegó al congreso con 35 mil votos por el partido Cambio Radical. Exconcejal de Bogotá en 2019, fue vicepresidente de la corporación en ese entonces entró a ocupar la curul que tenía su esposo el también exconcejal Julio acosta, Arbeláez Giraldo es opositora del actual gobierno y para este periodo 2026 – 2030, encabeza la lista del partido Todos por Bogotá.

Quien está de primero en la lista del partido Conservador para la cámara por Bogotá es David José Valencia, ha manifestado que buscará un cupo porque lleva 22 años trabajando en Bogotá, que es la ciudad de todos y conoce las problemáticas de cada una de las 20 Localidades y por eso está peleando por los votos de los bogotanos. Ha dicho que como abogado le dará dientes a la fuerza pública para actúe en contra de las bandas delincuenciales.

Por el pacto histórico, el partido de gobierno, se encuentra encabezando la lista a la cámara por Bogotá, la polémica María Fernanda Carrascal, por sus posturas políticas en defensa del gobierno de Gustavo Petro. Carrascal fue denunciada por una millonaria supuesta donación por un valor de 25 mil millones de pesos de parte del señor Sigifredo Vergara Martínez al parecer propietario del restaurante Custeau Chefcito, ubicado en la Localidad de Bosa en la calle 77I #69B – 62 sur.

El partido de Salvación Nacional, tienen como cabeza en la lista a la cámara por Bogotá, es Carol Estefany Borda Acevedo, ella es la representante legal y Directora de la Fundación Nazer Colombia, que se dedica a defender la vida desde la concepción. Enfocado en un activismo social y cultural dirigido a jóvenes, mujeres y familia próvido en colegios y calles para evitar abortos en mujeres jóvenes del país.

Nuevo Liberalismo, es el partido del Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y tiene a Julia Miranda Londoño encabezando la lista al congreso de la República para la cámara por Bogotá. es actual congresista, elegida en las pasadas elecciones para el periodo 2022 – 2026 con 39 mil votos, buscará por este mismo partido mantener su cupo en el parlamento colombiano. Miranda Londoño es bastante conocida en el ámbito político, inicio su carrera en 1998 primera administración del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en el IDU, donde desempeñó el cargo de asesora de gestión ambiental. También trabajo con el exalcalde Antanas Mockus en su primera alcaldía en 2001 como Directora del entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA hoy Secretaria de Ambiente de Bogotá, el expresidente Uribe Vélez, la nombro como directora de parque nacionales en 2004, puesto donde se mantuvo hasta 2020 cuando fue retirada del cargo por Carlos Correa quien fungía como Ministro de Ambiente.

Catherine Juvinao. Es la cabeza de la lista del partido Alianza Verde y actual representante a la cámara por Bogotá. llegó al Congreso con 45 mil votos, una de las más votadas en las pasadas elecciones legislativas para el periodo 2022 – 2026, repetirá por este mismo partido verde para mantener la curul en la cámara baja del parlamento es una de las duras opositoras del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, hay que decir que en su momento adhirió a la campaña del actual presidente de República, pero con la reforma política presentada por el Gobierno para ser discutida en el congreso se alejó del gobierno. A pesar de ser de la costa Caribe conoce bastante de la ciudad, fue asesora en el Concejo de Bogotá y trabajo en la Secretaría de Movilidad con Juan Pablo Bocarejo y en la universidad de los Andes.

Renovemos Ciudadanos, esta lista la encabeza Cristian Leonardo Gómez Lotero. Es un administrador de empresa que está buscando los votos necesarios entre los bogotanos, que le permitan llegar a ocupar una curul en el congreso de la República para el periodo legislativo 2026 - 2030 y lo hace recorriendo las calles de la ciudad repartiendo bolates donde explica la estrategia de su campaña está apadrinado por el candidato a la Presidencia Juan Carlos Pinzón.

Paula Alejandra Moreno Villalobos, está respaldada por el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo y encabeza la lista de Con todas por Bogotá. es administradora de empresa y quiere llegar al congreso para trabajar por los niños y la seguridad de los Bogotanos, presentando un proyecto de ley para la creación de una vice-fiscalía por la niñez, luchara por mejorar la inseguridad a través de la implementación de elementos tecnológicos.

Completa la lista de quienes se disputan los votos en Bogotá para el próximo periodo legislativo, el político Libardo Asprilla. en la lista de Nuestra Fuerza, un viejo conocido, estuvo en la Junta Administradora Local de la Candelaria en el centro de Bogotá en 1998 y durante la Alcaldía de Claudia López, llegó al Concejo de Bogotá en 2021 con 11.113 votos, entes de llegar a la corporación capitalina Claudia López lo nombró como director del IPES en 2020. Toda su vida se ha dedicado a defender los derechos de las comunidades negras o afrodescendientes y ahora quiere llegar al congreso.

