Una empresa colombiana logró dar el salto y exportar muebles para hospitales: se estrenó con el Perú

Liderada por Andrés Ballen, la compañía Muebles Hospitalarios MB logró un negocio de más de US$130.000 para dotar un hospital en Callao

Colombia sigue dando saltos comerciales importantes a nivel internacional y empieza a incursionaren diferentes negocios. Tras el anuncio del posible regreso del ensamblaje de Mazda, ahora una empresa del país consiguió llevar sus productos a Perú.

Se trata de Muebles Hospitalarios MB, una compañía que logró cerrar un negocio de más de US$130.000 con el Hospital de Ventanilla, administrado por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Gobierno Regional del Callao y vinculado al Ministerio de Salud del país vecino.

La noticia fue revelada por ProColombia, la agencia gubernamental encargada de promover las exportaciones colombianas, que actualmente tiene a la cabeza al empresario Samuel Bluman, relacionado con los sectores de confecciones, textiles, comercio exterior y logística internacional.

El acuerdo permitirá dotar a la institución médica peruana con productos del portafolio que maneja la compañía colombiana.

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Desde Colombia, Muebles Hospitalarios MB llevó su experiencia y soluciones al sector salud en Perú, logrando su primera adjudicación internacional para la dotación del… pic.twitter.com/bk6uuU8l8v — PROCOLOMBIA (@PROCOLOMBIACO) September 3, 2026

Además, el negocio de la empresa colombiana llega en un momento de crecimiento del comercio con Perú. En 2025, Colombia exportó US$1.563,7 millones a ese mercado, un 33,8 % más que en 2024, con una fuerte presencia de bienes no minero-energéticos, entre ellos manufacturas y productos industriales.

Treinta años haciendo muebles

Muebles Hospitalarios MB no es una empresa nueva ni desconoce el negocio. Lleva cerca de 30 años dedicada a la fabricación y comercialización de mobiliario especializado para instituciones de salud y comenzó sus operaciones en el municipio de Mosquera, a pocos minutos de Bogotá.

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Al frente de la compañía, según registros sanitarios del Invima y contratos estatales, se encuentra Andrés Felipe Ballén Rincón, quien figura como representante legal.

Ahora, esa experiencia cruza fronteras. Según ProColombia, la adjudicación supera los US$130.000 y representa el primer negocio comercial internacional de Muebles Hospitalarios MB. Por ahora, no se ha precisado cuáles serán exactamente los productos enviados desde Colombia hacia Perú, aunque la compañía cuenta con un amplio catálogo especializado.

Entre sus productos aparecen camas hospitalarias, camillas, carros hospitalarios, sillas, colchones y colchonetas, además de diferentes soluciones de mobiliario clínico para instituciones de salud.

El negocio representa un primer paso internacional para una empresa colombiana que, durante tres décadas, ha construido experiencia en un mercado especializado y que ahora busca llevar ese conocimiento a otros países de la región.

Perú se convierte en su primera parada internacional y en una oportunidad para que el mobiliario hospitalario fabricado en Colombia comience a ganar espacio más allá del mercado nacional.

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