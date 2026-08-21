Una embarcación fabricada en Texas suministrará el gas desde Puerto Bahía en el Caribe para enfrentar la escasez

Fue contratada por Frontera Energy liderada por Orlando Cabrales. que en asocio con Ecopetrol Importarán gas licuado, que será distribuido para el consumo nacional

El acuerdo entre Ecopetrol y Frontera Energy para importar gas natural licuado (GNL) y regasificarlo en Cartagena es clave para enfrentar la creciente escasez de gas natural a partir del tercer trimestre de este año. Ya fue contratada por Puerto Bahía una embarcación de almacenamiento y regasificación (FSRU) Express con Excelerate Energy, una empresa texana, que es una de las mayores proveedoras y operadoras de estas embarcaciones en el mundo.

El proyecto se desarrollará en la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, estratégicamente ubicada cerca de la refinería de Cartagena y controlada totalmente por Frontera Energy que lidera Orlando Cabrales. Frontera Energy Corporation – que completó la transformación en una empresa de infraestructura especializada -, suscribió un contrato de compra obligatoria por siete años con Ecopetrol.

El proyecto de la regasificación en Puerto Bahía está en etapa de avanzada

El contrato se hará en dos fases: una regasificación inicial de 126 millones de pies cúbicos diarios (MMcfd) durante dos años, a partir de 2027, que aumentará a 300 MMcfd tras los dos primeros años.

Fsru Express cumple dos funciones simultáneas: recibe y almacena temporalmente el GNL que llega en buques metaneros y posteriormente lo transforma nuevamente en gas mediante un proceso de calentamiento. De hecho, Excelerate también acordó la compra del buque metanero Methane Patricia Camila para su operación.

La embarcación tiene una capacidad de regasificación cercana a 500 MMcfd, superior a los 300 MPCD inicialmente comprometidos con Ecopetrol, lo que deja espacio para atender eventualmente a otros compradores.

La diferencia entre ambas cifras es significativa. Ecopetrol garantiza una demanda inicial mediante un contrato take-or-pay, mientras que la capacidad restante de la FSRU puede permitir negocios adicionales con terceros. En otras palabras, el contrato de Ecopetrol ayuda a respaldar económicamente el alquiler del barco, mientras Puerto Bahía conserva potencial para ampliar el negocio.

El triángulo es así: Ecopetrol financia la operación pagando un servicio garantizado a Frontera, Frontera usa esos flujos para cubrir su inversión en tierra y pagarle el arriendo a Excelerate, mientras que Excelerate asegura ingresos estables por la explotación de su buque.

¿Por qué Puerto Bahía?

Una de las ventajas de la operación es que no parte de cero. Puerto Bahía ya dispone de infraestructura portuaria y logística que puede ser adaptada para recibir GNL. En mayo de 2026, la ANI aprobó una modificación no sustancial de la concesión portuaria y la ANLA autorizó el cambio menor ambiental, despejando los principales obstáculos regulatorios para iniciar la ejecución.

Ecopetrol informó que la infraestructura permitirá llevar el gas hacia el sistema nacional y atender tanto la demanda de la Costa Caribe como, mediante la red de transporte, consumidores del interior. En el proceso comercial realizado por Ecopetrol participaron 44 empresas y 13 fueron asignadas para recibir el gas durante siete años. Cerca del 63 % del volumen comercializado estaría destinado a atender la demanda del interior del país.

Una operación estratégica para Frontera

El proyecto tiene además una importancia especial para Frontera Energy. Después de vender sus activos colombianos de exploración y producción a Parex Resources, la compañía pasó a concentrarse en infraestructura energética. Puerto Bahía y su participación del 35 % en el Oleoducto de los Llanos Orientales se convirtieron en activos centrales de esa nueva estrategia.

El objetivo es que el proyecto pueda comenzar a entregar gas hacia diciembre de 2026, aunque la llegada y entrada en operación de la FSRU Express está actualmente prevista para el primer trimestre de 2027. La propia información corporativa más reciente de Frontera y Excelerate sitúa el inicio del servicio de la unidad flotante en ese periodo.

Mientras Colombia espera mayores volúmenes provenientes de sus campos costa afuera y desarrolla otras alternativas de importación, el GNL recibido por Puerto Bahía permitirá disponer de una fuente adicional de gas que evite el desabastecimiento.

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