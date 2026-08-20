Con tres poderosos drones de combate, los gringos le apuestan a la estrategia de guerra de De La Espriella

Cada uno de los tres MQ-9A Reaper que llegarán en préstamo vale 50 millones de dólares y serán claves para el plan de la nueva cúpula militar

Colombia recibirá tres drones MQ-9A Reaper , vigilancia, reconocimiento y ataques contra objetivos en tierra por parte del Ministerio de Defensa de EE.UU. El préstamo representa un salto tecnológico para las Fuerzas Armadas colombianas y, al mismo tiempo, una muestra del fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad. Las tres aeronaves serán destinadas al Ejército para realizar misiones de inteligencia, coordinadas entre el Gobierno de De la Espriella y la administración de Donald Trump.

Detrás de estas aeronaves de guerra está General Atomics Aeronautical Systems, una de las compañías estadounidenses más importantes en el diseño y fabricación de vehículos aéreos no tripulados —VANT o UAV— y sistemas de radar. La empresa dirigida por David R. Alexander y se ha especializado, durante décadas, en el desarrollo de aeronaves capaces de operar a grandes distancias y transmitir información en tiempo real.

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La compañía fue fundada en 1993 por Neal Blue, James Neal Blue y un grupo de ingenieros con el objetivo de desarrollar vehículos aéreos no tripulados con capacidades superiores a las que ofrecían los drones de aquella época. Con el paso de los años, General Atomics se convirtió en uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas aéreos no tripulados de uso militar.

Millones de horas de vuelo

Los MQ-9 A Reaper pueden llevar una combinación de misiles guiados y bombas inteligentes de precisión para misiones de ataque

Entre sus principales desarrollos están el MQ-9 Reaper y la familia de aeronaves tácticas Gray Eagle. Dichos sistemas han ampliado las capacidades de vigilancia, inteligencia y ataque de las fuerzas armadas que los utilizan y acumulan millones de horas de vuelo en diferentes escenarios operacionales.

La compañía alcanzó reconocimiento mundial a partir de 2001, cuando su MQ-1 Predator fue adaptado para portar y disparar misiles. El sistema fue utilizado de manera intensiva por Estados Unidos en operaciones de vigilancia y ataque en Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre.

El MQ-9 Reaper es uno de los drones militares de vigilancia y ataque de larga duración más conocidos del mundo y ha sido adquirido o solicitado por diferentes fuerzas armadas. Su principal característica es la combinación de una elevada capacidad de vigilancia durante largos periodos con la posibilidad de realizar ataques de precisión, sin poner en riesgo la vida de un piloto a bordo.

Para Colombia, la llegada de estas aeronaves representa una oportunidad de evaluar una capacidad que actualmente no hace parte de su inventario. El país, bajo la conducción del ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, utilizará el préstamo para poner a prueba la operatividad de dicha tecnología y analizar su posible incorporación futura.

Una eventual compra también tendría un componente comercial. Los MQ-9 Reaper pueden alcanzar precios de decenas de millones de dólares por unidad, dependiendo de la configuración, los sensores, el armamento, los sistemas de control y el paquete de soporte contratado.

En Colombia, General Atomics Aeronautical Systems no tiene, por ahora, un contrato directo para este tipo de aeronaves. Por eso, si después del periodo de prueba el Gobierno decide adquirir una cuarta unidad, esa operación representaría el primer pedido directo del país a la compañía estadounidense.

Así, el préstamo de los tres Reaper puede convertirse en algo más que una cooperación temporal entre Colombia y Estados Unidos: será una prueba para determinar si el Ejército está preparado para operar una de las plataformas de drones militares más avanzadas y conocidas del mundo y, eventualmente, para dar el paso hacia su adquisición permanente.

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