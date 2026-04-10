- Una ejecutiva formada en el grupo Argos ha hecho de El Dorado el mejor aeropuerto de la región

La abogada bogotana Natali Leal Gómez asumió hace 7 años las riendas del terminal que mueve 1000 vuelos diarios y esta es la octava vez que gana el premio

Por octava vez, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá fue reconocido como el mejor de Sudamérica en los premios Skytrax, un galardón otorgado por esta organización internacional de auditoría y calificación del transporte aéreo, con sede en Londres. A través de encuestas, la firma evalúa la satisfacción de millones de viajeros en más de 550 aeropuertos del mundo.

El reconocimiento no es casualidad. El Dorado sobresale por sus modernas instalaciones, su eficiencia operativa y su ubicación estratégica como hub de conexión regional. Detrás de estos estándares está la Operadora Aeroportuaria Internacional (Opain S.A.), empresa encargada de su funcionamiento y vinculada al Grupo Argos.

Al frente de esta operación se encuentra la abogada Natali Leal Gómez, quien se desempeña como gerente general desde 2022. Su formación académica incluye estudios en la Universidad Libre, un certificado en IE Business School en España y una maestría en Derecho de la Northwestern School of Law en Chicago, Estados Unidos. En el ámbito profesional, ha acumulado experiencia en compañías como Odinsa y el Grupo Argos, lo que respaldó su llegada a este cargo.

Bajo su liderazgo, el aeropuerto opera las 24 horas del día durante todo el año, sin interrupciones. Solo en 2024 se registraron 45,8 millones de pasajeros y se movilizaron cerca de 800.000 toneladas de carga. Estas cifras evidencian la magnitud de la operación y refuerzan la necesidad, cada vez más urgente, de ampliar la infraestructura y fortalecer otros puntos clave del terminal.

Uno de los principales retos que ha enfrentado Leal Gómez ha sido optimizar procesos en áreas críticas, como los controles de inmigración. El objetivo ha sido reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del viajero. Para la ejecutiva, el éxito no se mide únicamente en el volumen de pasajeros o vuelos, sino en la capacidad de ofrecer un servicio ágil, eficiente y de alta calidad, incluso ante un flujo creciente de usuarios.

Su gestión ha estado marcada por una visión clara: consolidar a El Dorado no solo como un aeropuerto de alto tráfico, sino como una terminal ejemplar en servicio e innovación.

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