Una abogada de mano dura maneja la complicada operación de El Dorado que cerró el año con récord de pasajeros y rutas

Aunque existen quejas por los problemas del lugar entre los millones de pasajeros que pasan por la terminal, Natali Leal fue una de las gerentes estrella del 2025

Este fue un año de nuevas aerolíneas, más rutas y pasajeros moviéndose a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá, que no da abasto frente a la creciente de manda de movilidad aérea nacional e internacional. Quien tiene que responder a los permisos que da la Aeronáutica civil es una abogada con una maestría en leyes de la Universidad de Chicago: Natali Leal Gómez, la gerente de Opain, quien administra uno de los aeropuertos más dinámicos de Sur América.

Este año se movieron por la terminal aérea cerca de 46 millones de pasajeros donde se conectan Brasilia, Tampa, Ciudad de Guatemala, Monterrey etc. En total se habilitaron 12 nuevas rutas y se despachó una carga cercana a las 800 mil toneladas.

Son ocho años los que lleva la concesionario OPAIN, que pertenece al Grupo Argos, administrando el aeropuerto y la gerente Leal Gómez tomó las riendas hace seis, después de ser la cabeza de los Asuntos Legales e Institucionales de la compañía.

Hace 20 años , el Dorado era considerado como un aeropuerto limitado y poco funcional, hacia el año 2.000, contaba con muy pocas puertas de salida y una infraestructura reducida, pero para el 2006, el Gobierno colombiano invirtió y empezó, con OPAIN a la cabeza, un proceso de modernización, remodelación y ampliación progresiva de sus instalaciones, convirtiéndolo en unos de los aeropuertos más competitivos de América Latina.

Opain y su cabeza deben responder a la creciente conectividad global, que fue liderada por la Aerocivil, como puede verse en la conectividad global de Colombia. Conexiones que se vieron enriquecidas por la operación de Emirates Airlines, que conecta Bogotá con Dubái vía Miami desde mediados de 2024, trayecto que se sumó a una robusta lista de operadores internacionales que incluye a Ethiopian Airlines en carga, Arajet, Spirit, Copa, American Airlines, Delta, Turkish Airlines, KLM, Iberia, Air Madrid, Air Europa y la canadiense Air Canada.

A esto se le suma lo provocado por la situación en Venezuela; ante la imposibilidad de realizar vuelos directos desde dicho país hacia otros destinos internacionales, varias aerolíneas iniciaron operaciones de conexión en Colombia. Entre estos nuevos servicios destacan Laser Airlines con la ruta Caracas-Cartagena-Madrid, Turpial Airlines conectando Valencia con Bogotá y Medellín, y Avior Airlines con el trayecto Caracas-Bogotá.

Fueron varios los galardones que obtuvo este año El Dorado, como el certificado de aeródromo, por tener la infraestructura, los procedimientos, el personal y ser reconocido como Aeropuerto líder en Suramerica, en los World Travel Awards conocidos de manera más coloquial como los “Oscar del Turismo”.

