Una cónsul sin experiencia atenderá la emergencia en Valencia, donde hay 2 colombianos desaparecidos

En la noche del 29 de octubre, en Valencia, la tercera ciudad con más habitantes de España después de Madrid y Barcelona, se presentaron fuertes lluvias que terminaron provocando inundaciones y que, según las autoridades del lugar, se han llevado la vida de por lo menos 60 personas. Estas fueron consecuencia de un fenómeno meteorológico al que se le conoce como Depresión Aislada en Niveles Altos o DANA, el cual, si bien es común en el mediterráneo, esta vez tuvo una magnitud nunca antes vista.

Ante esto, servicios de emergencia y diversas entidades activaron protocolos para asistir a los afectados y entre ellas están incluidas las misiones diplomáticas que se pusieron las pilas para atender a los extranjeros que viven en la ciudad de la paella.

En el caso de Colombia, esta labor le corresponde al Consulado en Valencia, que hoy tiene a la cabeza a la joven periodista Gilian Maghmud, quien llegó al cargo gracias a su militancia en la Colombia Humana y a haber apoyado la campaña presidencial de Petro desde Francia, donde realizó una maestría en Desarrollo y Cooperación Internacional.

Como ha pasado muchas veces durante este gobierno, su nombramiento recibió bastantes criticas motivadas por el hecho de que no pertenece a la carrera diplomática y consular, sino que, por el contrario, se trató más de un favor político. Sin embargo, esto no es lo que más ha pesado durante sus dos años en el Consulado, sino las constantes denuncias en su contra por presuntas desobediencias y extralimitaciones en el cargo. Particularmente se le ha acusado de suprimir arbitrariamente citas para la realización de trámites y de tener un trato violento con los demás funcionarios.

Reitero que tengo la tranquilidad de obrar con rectitud e integridad en todo momento, por lo que esto no me preocupa. Sin embargo no puedo dejar de preguntarme si estos hechos encaminados a desprestigiarme guardan relación con intereses ligados a las mafias de tramitadores, pues