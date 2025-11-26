Galán le entregó el manejo del servicio de urgencias y emergencias de Bogotá a un empresario privado

La firma Yeapdata firmó un contrato por más de $61.000 millones con la Secretaría de salud para asumir la responsabilidad de coordinar las 834 ambulancias de Bogotá

Desde el pasado 30 de octubre de 2025, la empresa YEAPDATA S.A.S inició un proceso al parecer para contratar el personal que requiere para la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Distrital de Salud, el cual tiene a su cargo todas las emergencias en materia de salud que ocurren en la ciudad que están asociadas a la línea 123 y al C4 que es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, operado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

En otras palabras, el C4 es el Cerebro de todas las emergencias que se registran en Bogotá y además opera la línea 123, recibe y gestiona todas las llamadas de emergencias y las articula con las respectivas entidades como la policía y bomberos para dar una efectiva e inmediata a la emergencia que en el momento este sucediendo. La Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, a través del subsecretario Luis Alexander Mocoso, el pasado 7 de noviembre, firmo el contrato # 3617 de 2025 con la firma YEAPDATA S.A.S.

por la suma de $61.534.111.520 millones, con el objetivo de que esta empresa maneje el sistema de ambulancias público y privado de la ciudad. es decir que yeapdata tendrá en sus manos el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Distrital de Salud. Un servicio que cuenta con una red de ambulancia de 226 vehículos, de los cuales 68 con de atención básica, 20 medicalizadas, 1 mental y 7 para la atención neonatal.

De las 834 ambulancias que prestan el servicio en la ciudad, el 72% son privadas, es decir unos 608 carros y 226 son públicas. El CRUE es quien realiza el monitoreo diario de todas las ambulancias con el fin de que presten un buen servicio con buenos tiempos de respuesta en las emergencias de salud que se registran en Bogotá.

De acuerdo con una denuncia realizada por el concejal de Bogotá del pacto Histórico José Cuesta Novoa, el contrato fue firmado un día antes de entrar en vigencia la Ley de garantías y al parecer se hizo de forma directa con propuesta u (oferta). Según el cabildante, las pólizas de garantía no han sido aceptadas y esta empresa no tiene ningún tipo de experiencia en emergencias por al parecer son expertos en call center.

Según Cuesta Novoa, lo más grave es que presuntamente van a sustituir la línea de emergencias de Bogotá 123, por la línea 125, lo cual es calificado como un suicidio para la atención de las emergencias en salud de la ciudad. para llevar a cabo este proceso, la Secretaría Distrital de salud al parecer despidió unas 60 personas que estaban contratadas por prestación de servicio, expertas en la atención de emergencias. Entre las personas despedidas aseguró el concejal había mujeres lactantes, discapacitados y personas a punto de pensionarse.

Al parecer, este proceso de tercerización del servicio de emergencias de salud de Bogotá, no cuenta con el respaldo del C4 Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. quien maneja toda la sistematización del tema de seguridad en la ciudad, desde el C4 al parecer han manifestado que, no han tenido en cuenta algunos temas técnicos en materia de seguridad como es la fragmentación y confusión en los tiempos de respuestas para la atención de las emergencias, debilitando la red de urgencias y emergencias de Bogotá.

