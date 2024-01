Una bombera voluntaria llegada de Ciénaga, Magdalena será la nueva comandante de bomberos de Colombia

.Publicidad.

En medio de la crisis de incendios en Colombia, una guía, en el presente año según la Unidad para la Gestión de Riesgos-UNGRD- se contabilizaron un total de 237 incendios en 131 municipios, los departamentos más afectados son Vichada, Santander, Cauca y Boyacá. En medio de las altas temperaturas, un efecto del fenómeno del Niño, la presidencia alista un nombramiento para la gestión de las quemas, la causa existe una vacante dentro de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Es un cargo que está bajo la responsabilidad del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien nombró hace cuatro meses al bombero vallecaucano Arbey Trujillo como cuota política y a quien no le dio el respaldo para desempeñar el cargo. Trujillo se enteró de que iba a ser reemplazad porque vio la hoja de vida de Lourdes del Socorro Peña del Valle publicada por la Presidencia.

El remplazo más sonado es la abogada Peña del Valle se graduó en la Universidad de Atlántico, fue alcaldesa (E) en Ciénaga-Magdalena, es especialista en Gestión Humana de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido concejal del municipio de Ciénaga periodos de 1998-2000 y del 2004 al 2007, trabajo como secretaria de gobierno, milito en el partido Liberal, ha sido comandante del cuerpo de bomberos de Ciénaga y fue delegada departamental ante la dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Lourdes ha tenido problemas con la Procuraduría, en detalle, la Procuraduría provincial de Santa Marta en el 2021 le abrió una investigación formal disciplinaria. La falla no parece un problema para su nominación en el puesto de Dirección nacional de Bomberos de Colombia, una institución adscrita al Ministerio del Interior.

A la problemática del fenómeno del niño y falta de encargado se le suma una disminución de $23 mil millones de pesos, una disminución del 25%. La baja en los recursos es un castigo del Ministerio de Hacienda quien recorta presupuesto cuando no hay ejecución, en el caso de los bomberos durante dos años no se utilizaron 22 mil millones de pesos. En otras palabras, la dirección Nacional no tiene los mismos recursos cuando más fuego hay y tampoco tiene responsable al mando, cuando se requiere un responsable.

