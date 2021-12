Una alfombra de 800 millones de pesos y los lujos de Jeferson Cossio fuera de Colombia

Desde Dubái, el influenciador se ha encargado de comprar algunas extravagancias que, según recalcó, ya no son problema de la DIAN

Después de anunciar su retiro como colombiano, el influenciador Jeferson Cossio ha viajado a Dubái, donde lleva los últimos 10 días días. Allí publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que muestra la compra más extravagante que ha hecho durante su estancia.

Una alfombra de oro de 24 quilates avalada en más 200 millones de dólares y algunas piedras preciosas detalladamente talladas. "Mis amiguitos de la DIAN deben estar… claro que esto ya no es problema porque ya no soy colombiano", declaró, entre risas, el influencer.

La compra la realizó en el Marjan Jadeed Antique Novelties Trading, un centro exportador especializado en artesanías y muebles de lujo.

Aquí el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yef (@yefersoncossio)

