El cierre del bar La Rana René en Cedritos, la advertencia de la secretaria de ambiente de Bogotá por el exceso de ruido

La fecha escogida para enviar el mensaje fue el viernes 19 de diciembre de 2025, uno de los días de rumba bogotana. La Secretaria de Ambiente de Bogotá Adriana Soto Carreño se presentó acompañada por la Personería, Secretaría de Gobierno, la policía metropolitana y la Alcaldía Local de Usaquén hacer lo que convenido: sellar el establecimiento conocido como la Rana René en el barrio Cedritos por violar el Código de policía respecto de los decibeles permitidos para no afectar a los vecinos residentes y evitar la contaminación auditiva.

La Secretaría de Ambiente, impuso una medida preventiva de suspensión de sus actividades en plena época de fiestas navideñas y de fin de año tras realizar una medición de los decibeles permitidos. La nueva Ley 2450 de 2025 antiruido, endureció las sanciones para quienes violen la norma sobre ruido con multas que están entre los $94.900 hasta los $759.200 para quienes cometan las infracciones más graves.

Durante la temporada decembrina de 2025, como parte del plan navidad implementado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Ambiente ha intensificado los operativos en contra de la contaminación auditiva. Para bares y discotecas la norma establece 70 decibeles en el día y 60 por la noche de acuerdo con la resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente y que la secretaria Soto se ha propuesta hacer cumplir.

Las quejas por ruido en lo corrido de 2025 han ido en aumento: ya son 4.700 quejas y se han adelantado operativo contra los altos niveles de ruido en Localidades como: Chapinero, Usaquén, Suba y Kennedy. Aplicando la nueva Ley antirruido 2450 de 2025. Para que los ciudadanos cumplan con los parámetros establecidos en la norma sin sobrepasar los decibeles permitidos en materia de ruido ambiental.

Si bien el mes de diciembre, es donde más bulla hay y es el mes de las fiestas en Colombia, la nueva Ley antirruido fija límites para garantizar una buena convivencia entre vecinos, especialmente en conjuntos y zonas residenciales, teniendo en cuenta que el ruido en exceso ha sido la causa de muchos conflictos entre vecinos no sólo en Bogotá sino en todo el país y más en épocas como estas donde la gente parrandea hasta altas hora de la madrugada incomodando a sus vecinos, porque no todos los ciudadanos disfrutan por igual dichas festividades.

En 2024 la Secretaría de Ambiente de Bogotá, impuso multas por más de $105 millones a más de 660 establecimientos que, incumplieron las normas sobre ruido en la ciudad entre los afectados hubo sitios de rumba, bares, comercio e industria, quienes excedieron los límites de ruido permitidos por la norma en las Localidades de Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda Usme y Engativá. Ahora el foco está en los puntos de concentra la rumba, como es el caso de las localidades de Chapinero y Usaquén.

