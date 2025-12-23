El chino que se inventó TikTok perdió su control en EEUU ante Oracle y los árabes aliados de los Gilinski

Para sobrevivir a la amenaza de cierre la propietaria china ByteDance tuvo que ceder la mitad de su empresa a socios con negocios en norteamérica

La matriz de TikTok, ByteDance, se ha visto obligada a ceder el 50 % de su empresa a socios estadounidenses en Estados Unidos para poder seguir operando en su principal mercado. Con más de 135 millones de usuarios en 2025 y un liderazgo indiscutible en comercio electrónico a través de TikTok Shop, la aplicación genera miles de millones en ventas e impulsa el sector retail mediante las compras en vivo.

Esta reestructuración es la respuesta a una crisis iniciada a mediados de 2024, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley bipartidista firmada por Joe Biden que obligaba a ByteDance a vender la aplicación o enfrentar una prohibición definitiva. La medida se fundamentó en preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con el posible acceso del gobierno chino a los datos de los usuarios o la manipulación de contenido.

Tras una serie de ultimátums, cierres temporales y extensiones, se alcanzó una solución antes de la fecha límite de enero de 2026 mediante la creación de una nueva empresa conjunta denominada TikTok USDS Joint Venture LLC. Esta entidad operará de manera independiente y controlada en suelo estadounidense, diluyendo el poder directo de la matriz china. La composición accionaria de esta nueva sociedad se dividirá de la siguiente manera: un 30.1 % de participación para inversores afiliados a ByteDance, un 19.9 % retenido por la propia ByteDance y un 50 % en manos de un consorcio estadounidense. Aunque el acuerdo ya está firmado, su ejecución final depende de la aprobación regulatoria tanto de Estados Unidos como de China.

El consorcio estadounidense que asumirá el control mayoritario estará liderado por Oracle, cuyo cofundador Larry Ellison supervisará el almacenamiento de los datos de los usuarios en el país. También forman parte de esta alianza Silver Lake, firma de capital de inversión especializada en tecnología, y la compañía emiratí MGX. El presidente de la junta directiva de MGX es el jeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente de los Emiratos Árabes Unidos y reconocido socio estratégico del empresario colombiano Jaime Gilinski en la adquisición del Grupo Nutresa.

