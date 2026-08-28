Un video filtrado revelaría el secreto más grande de RCN: los 5 finalistas de Masterchef 2026

No hace falta un anuncio formal cuando las redes sociales deciden adelantarse al cronograma de la televisión abierta. Un video en la plataforma TikTok, difundido originalmente por la cuenta de la usuaria yispao6, ha encendido las conversaciones sobre el rumbo de MasterChef Celebrity Colombia 2026. La grabación, registrada lejos de las paredes del estudio habitual de Bogotá, muestra a un selecto grupo de competidores cocinando en un escenario de arena y mar. Cada segundo del video despierta teorías entre los televidentes, quienes intentan descifrar los rostros de los cocineros en lo que sería la final del programa.

El centro de la discusión no es el menú, sino el vestuario con el que están. Cinco participantes aparecen vistiendo la filipina blanca, una chaqueta de cocina reservada exclusivamente para quienes logran superar las jornadas de eliminación y acceder a los capítulos finales del programa. Estos presuntos semifinalistas son Sebastián Villalobos, Emiro Navarro, Pautips, Julieta Piñeres y Robert Farah.

Entre el público, las opiniones se dividen rápidamente: algunos celebran la continuidad de Navarro, mientras que otros cuestionan la permanencia de Julieta Piñeres bajo el argumento de que sus platos no han aportado mayor dinamismo a la competencia.

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La playa sirve de fondo para una prueba que parece exigir destreza bajo el sol. Los detalles visuales sugieren dinámicas que van más allá de la cocina individual. En una de las secuencias capturadas, el participante Emiro Navarro se acerca a los jueces para presentar un plato. No está solo. Lo acompaña Carolina Sabino, exparticipante del mismo formato televisivo, lo cual abre la posibilidad de retos donde las celebridades de temporadas anteriores regresan para cocinar en parejas con los nuevos aspirantes. Esta mezcla de participantes le da un ingrediente extra a las especulaciones sobre cómo se definirá el ganador. El viento y la presión del tiempo juegan su papel en las decisiones que definirán el futuro de la competencia.

Mientras los videos avanzan de mano en mano por los chats de los fanáticos, la realidad de la pantalla sigue su curso habitual. La competencia ha visto partir recientemente al comediante Iván Marín. Su salida se decretó tras un error técnico en un reto de eliminación dedicado a la gastronomía de las regiones. Una cotoletta de cerdo, le bastó para salir penalizado por los jueces debido al grosor de la carne y fallas evidentes en su cocción, determinó el final de su trayecto en la cocina. La salida de Marín se suma a la lista de bajas acumuladas en esta edición del reality, que ya cuenta con los nombres de Hugo Gómez, Angélica Blandón, Diana Mina, Lina Tejeiro y Luisa Vergara.

La producción del Canal RCN y los miembros de la mesa de jurados guardan un hermetismo absoluto respecto al material que ronda en las redes y no existen comunicados oficiales que confirmen o desmientan si los cinco portadores de la filipina son, en efecto, los finalistas de la temporada, o si las grabaciones anticipadas jugaron una mala pasada a la estrategia de expectativa del canal. Para algunos seguidores del programa este tipo de revelaciones daña por completo la emoción del suspenso semanal. Para otros, representa la confirmación de que sus figuras preferidas tienen el nivel técnico necesario para pelear por el título hasta el último día de la competencia, pero el veredicto final permanece bajo llave y las imágenes filtradas al parecer ya trazaron un mapa posible para el desenlace.

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