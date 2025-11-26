El "engaño" con el que RCN evitó que se filtrara el nombre de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

Ni siquiera Violeta sabía que había ganado MasterChef Celebrity 2025 y vivió la revelación en casa, junto a su familia, como cualquier televidente.

RCN volvió a blindar la final de MasterChef Celebrity para impedir cualquier filtración del nombre de la ganadora antes de su emisión. Esta vez, el truco funcionó a la perfección: ni Violeta Bergonzi (hoy oficialmente campeona de la edición 2025) ni sus compañeras finalistas sabían quién se quedaría con el título hasta que el capítulo salió al aire.

La producción ya había aplicado esta estrategia en temporadas pasadas, pero con los años la fue perfeccionando.

¿Cómo grabaron el final de MasterChef Celebrity 2025?

Lo explicó el actor Juan Pablo Llano, exconcursante de MasterChef Celebrity en 2024: el día de la grabación del último episodio, el equipo del reality registra cuatro finales distintos, cada uno con una celebración completa para cada finalista. Así, todos festejan, todos lloran de la emoción y todos creen, por un momento, que fueron los ganadores. Nadie en el set sabe cuál de esas escenas será la verdadera.

Para rematar, el veredicto oficial queda guardado en un sobre sellado con veeduría, que solo se abre cuando el canal está listo para emitir la final. Ni jurados, ni producción, ni participantes tienen acceso al nombre real. La grabación queda congelada y la decisión final se revela en simultánea para concursantes y televidentes.

Por eso, Violeta Bergonzi conoció su triunfo desde el sofá de su casa, rodeada de su familia y amigos. La exreina y presentadora esperó la emisión como cualquier espectadora, sin pistas ni adelantos. Solo cuando Jorge Rausch pronunció su nombre, la caucana rompió en gritos y abrazos, y compartió el momento en redes sociales.

El menú con el que Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025

Mientras tanto, en la cocina del programa, la modelo había presentado un menú inspirado en la Semana Santa de Popayán. Su propuesta, llamada Paso a paso, incluía una entrada de langosta al carbón, un plato fuerte de pescado marinado y un postre de chocolate gold y café. Su técnica, sabores y concepto fueron suficientes para que los jueces la eligieran como la mejor cocinera del año.

Gracias al “engaño” de los cuatro finales, RCN logró mantener el suspenso intacto y evitar spoilers en redes, donde año tras año más de un curioso intenta anticiparse al ganador. Esta vez, el secreto estuvo a salvo hasta el último minuto, y la sorpresa fue total.

