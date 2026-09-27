Un tercero entró a la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano y le planta cara a Win y Disney

El empresario que ayudó a crear Win ahora representa una oferta que promete hasta US$90 millones y tendría respaldo de un poderoso grupo hondureño

Durante años, Mauricio Correa estuvo del lado de quienes construyeron el negocio de la televisión del fútbol colombiano. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en la pelea por los derechos del FPC, pero esta vez liderando una propuesta que podría sacar a Win Sports del negocio a partir de 2027.

Correa conoce bien ese terreno. Fue presidente de Win Sports y participó en la creación del canal que desde 2012 se convirtió en el principal operador de las transmisiones del fútbol profesional colombiano. Por eso, que ahora aparezca al frente de una oferta que busca quedarse con esos derechos tiene un ingrediente particular: el hombre que ayudó a construir Win ahora está del otro lado de la negociación.

La propuesta que llegó a la mesa de la Dimayor habla de hasta US$90 millones anuales por los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias. Pero detrás de esa cifra hay varios detalles que todavía no son tan conocidos y que fueron revelados por el periodista Alejandro Pino Calad en su espacio Historias Secretas.

Y hay una primera aclaración que resulta fundamental: Go Sports no es la empresa que presentó la oferta, pese a que su nombre apareció inicialmente relacionado con la negociación. La propia Dimayor salió a aclarar que Go Sports Media S.A.S. no participó ni hizo parte del proceso de ofertas por los derechos de televisión y audiovisuales.

Dimayor también salió a decir que no es Go Sports Media SAS, pero nadie ha salido a negar que este negocio es de Go Sports Media SRL, empresa fundada por la primera en un paraíso fiscal para hacer sus vueltas. Verdades a medias, como siempre: no se habla de Bruno, no, no, no... https://t.co/MWizc8jOvB — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) September 23, 2026

Una oferta de US$90 millones que tiene letra pequeña

La cifra de US$90 millones ha sido uno de los grandes atractivos de la propuesta. Sin embargo, según la información revelada por Pino Calad, no se trataría de US$90 millones garantizados desde el primer día.

La oferta tendría una base de US$50 millones anuales garantizados, mientras que los otros US$40 millones dependerían del cumplimiento de determinadas condiciones y del desempeño del negocio. Es decir, la cifra que puede llegar hasta los US$90 millones no sería equivalente al dinero fijo que recibirían los clubes.

Ese detalle es importante porque Win Sports, que actualmente tiene los derechos, tendría la posibilidad de responder a la propuesta dentro del proceso establecido por la Dimayor. En ese escenario, la comparación no sería simplemente entre una oferta de US$90 millones y otra de menor valor, sino entre las condiciones completas de cada propuesta.

|Le puede interesar PowerChina la empresa que tiene el desafio de transformar al campin a la altura de los grandes del mundo

Pino Calad también reveló quién estaría detrás del respaldo financiero de la oferta. Se trata del Grupo Financiero Atlántida, de Honduras, un conglomerado financiero con presencia en Centroamérica. Según lo expuesto en Historias Secretas, este grupo sería el respaldo financiero de la propuesta que Correa está representando en Colombia.

La identidad del grupo inversor que participa directamente en la operación se ha mantenido bajo reserva, algo que también ha marcado el proceso de la Dimayor. La entidad había establecido desde abril un esquema de confidencialidad para los interesados en competir por los derechos del periodo 2027-2030.

El vínculo con Go Sports

Entonces, ¿por qué apareció Go Sports en toda esta historia? Ahí está buena parte de la investigación de Calad.

Go Sports tiene una relación histórica con el negocio que terminó dando origen a Win Sports y que la compañía ha recibido ingresos derivados de acuerdos relacionados con los derechos de televisión. Calad mostró documentos societarios que, según expuso, conectan a personas cercanas a Mauricio Correa con compañías relacionadas con Go Sports.



Entre los nombres que aparecen está Gerardo Alejandro Lugo, quien fue vicepresidente de Win Sports durante la etapa en la que Correa estuvo al frente del canal. También mostró registros en los que Mauricio Correa aparece relacionado con Placar Marketing e Inversiones, una de las sociedades que identificó dentro de la estructura accionaria de Go Sports.

|Le puede interesar El alcalde Fico y los socios empresarios que manejan el Atanasio Girardot quieren que el estadio se parezca al Camp Nou

Estos elementos explican por qué el nombre de Go Sports terminó mezclándose con la nueva puja. Sin embargo, no significa que Go Sports Media S.A.S. sea el oferente de los derechos. La aclaración oficial de la Dimayor sobre ese punto fue contundente.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar a la opinión pública que la empresa Go Sports Media S.A.S. no ha participado ni ha hecho parte del proceso de ofertas relacionado con los derechos… pic.twitter.com/08hGrkEJqQ — DIMAYOR (@Dimayor) September 23, 2026

Lo que sí aparece públicamente es Mauricio Correa como el hombre que representa la nueva propuesta y que vuelve a tener protagonismo en un negocio que conoce desde sus inicios.

El hombre que conoce el negocio desde adentro

Antes de llegar a Win Sports, Correa pasó por diferentes compañías del sector de televisión y medios, entre ellas Sky, Telmex y UNE. También participó en las negociaciones que llevaron a estructurar el negocio de los derechos del fútbol colombiano antes de la creación del canal.

Mauricio Correa

En 2012 llegó Win Sports. Correa fue su primer presidente y estuvo involucrado en la construcción del modelo que terminó convirtiendo al canal en el principal vehículo para la transmisión del FPC.

Ahora busca volver a ese mismo negocio con una propuesta diferente y con un grupo financiero centroamericano como respaldo.

La discusión no será menor. La Dimayor abrió este año el proceso para definir los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias entre 2027 y 2030, con la intención de ampliar el alcance internacional del fútbol colombiano e incorporar nuevas plataformas y formatos.

Por ahora, Win Sports sigue teniendo la posibilidad de responder a la propuesta. Y mientras se acerca la decisión, el nombre de Mauricio Correa vuelve a estar en el centro de una negociación que puede cambiar la forma en que los colombianos consumen su fútbol durante los próximos años.

Lo particular es que no se trata de un desconocido que llega a disputarle el negocio al actual operador. Es uno de los hombres que ayudó a levantarlo y que ahora pretende quedarse con los derechos que alguna vez ayudó a construir.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..