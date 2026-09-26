- La mayor distribuidora de automóviles del mundo pisa duro e inaugura una gran vitrina en el Centro comercial Av Chile

La británica Inchcape tiene la distribución en Colombia de marcas como Jaguar, Mercedes y Suzuki, Citroën y Subaru que estarán en el nuevo almacén

Inchcape, la multinacional británica catalogada como la distribuidora automotriz independiente más grande del mundo —con presencia operativa en más de 40 países de los cinco continentes— y que en Colombia tiene como presidente a Héctor Corredor, inauguró un nuevo centro de experiencia en el Centro Comercial Avenida Chile en Bogotá. Es una movida comercial para ampliar aún más su mercado que desde hace más de una década ha ido ganando espacio con adquisiciones como las que realizó Praco Didacol y después la chilena Derco.

En un espacio de casi 900 metros cuadrados con capacidad para exhibir hasta 18 vehículos, la instalación reúne los portafolios de marcas estratégicas como Subaru, Suzuki, Citroën y Great Wall Motors (GWM). La apertura forma parte de la inversión cercana a USD 10 millones que la compañía y sus aliados han destinado para expandir su red nacional, compuesta por 41 puntos de atención entre concesionarios propios y aliados comerciales.

Evolución histórica y transacciones en Colombia

El desembarco de Inchcape en el mercado colombiano se dio a finales de 2015 mediante la adquisición de Praco Didacol, una de las firmas de distribución vehicular más antiguas del país. Esta transacción le otorgó el control sobre una sólida infraestructura de vitrinas, centros de servicio y redes de distribución para marcas de vehículos livianos, comerciales y maquinaria como Hino, Daihatsu, Mack, DFSK y Subaru.

Un año después, en 2016, la presencia del grupo en la región andina se fortaleció masivamente al concretar la compra del conglomerado chileno Empresas Indumotora, lo que le permitió asumir la distribución exclusiva y consolidada de Subaru en Colombia, Chile, Perú y Argentina. Progresivamente, la compañía continuó asumiendo la representación de marcas del segmento premium en el país, incorporando a Jaguar y Land Rover, anteriormente operadas por el grupo Ditec.

Este local es un modelo de retail bajo la estrategia Accelerate+, que busca acercar su portafolio de marcas y capacidades a los usuarios a través de espacios que integran diferentes soluciones de movilidad.

Su mayor salto estratégico ocurrió a finales de 2022 con la adquisición del grupo automotriz Derco de origen chileno por más de 1.300 millones de libras esterlinas. Esta transacción unificó las operaciones de Praco Didacol y Derco Colombia, sumando a su portafolio local marcas masivas de alto volumen como Suzuki, Citroën, GWM y JAC, lo que afianzó a Inchcape como el distribuidor automotriz independiente número uno del país.

Estructura corporativa y vínculos accionarios

El grupo automotriz Derco pertenecía a la familia del Río, de origen chileno y cofundadora del modelo Sodimac junto a sus marcas Homecenter y Constructor. En Colombia, este negocio opera en alianza con la Organización Corona (familia Echavarría), que posee el 51 % del paquete accionario de Sodimac Colombia, mientras que el Grupo Falabella (controlado por las familias Solari y del Río) retiene el 49 % restante. Tras la venta de Derco a comienzos de 2023, la familia del Río recibió efectivo y una participación cercana al 9 % - 10 % en Inchcape plc, convirtiéndose en uno de los accionistas individuales más importantes del conglomerado global.

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Inchcape Colombia opera como subsidiaria de Inchcape plc, compañía pública cotizada en la Bolsa de Valores de Londres. La estructura de propiedad del grupo está dominada por grandes fondos de inversión internacionales como Schroders, The Vanguard Group y BlackRock.

A nivel global, la presidencia de Inchcape plc está a cargo de Jerry Buhlmann desde mayo de 2024. En el ámbito local y regional, las operaciones son dirigidas por el ejecutivo colombiano Héctor Augusto Corredor Polanco, egresado de la Universidad del Rosario, quien se desempeña como Managing Director del Clúster Andino Norte y presidente de Inchcape Colombia.

En la actualidad, Inchcape representa en Colombia una variada oferta automotriz que abarca vehículos de pasajeros, de lujo, comerciales y eléctricos, con marcas de renombre como Citroën, GWM, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Smart, Subaru, Suzuki y Xpeng.

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