- PowerChina la empresa que tiene el desafio de transformar al campin a la altura de los grandes del mundo

Ya se han probado en Colombia con obras mayores como el Hospital de Usme y en Hidroituango, y fueron los escogidos por el grupo Sarmiento Angulo

Sencia ya habría tomado la decisión final de la empresa que se encargará de adelantar las obras que transformarán por completo El Campín. Detrás de la renovación del estadio capitalino no habrá una constructora cualquiera. El proyecto estará en manos de PowerChina, uno de los grandes conglomerados estatales de ingeniería y construcción de China.

La poderosa empresa tiene presencia en más de un centenar de países y una trayectoria que comenzó ligada a las grandes obras hidroeléctricas. Hoy, además, abarca desde energías renovables hasta transporte e infraestructura urbana.

Uno de los renders del próximo estadio El Campín.

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Un gigante chino con más de 160 mil empleados en el mundo

La compañía nació en su estructura actual en 2011, cuando el Gobierno chino reorganizó diferentes empresas e institutos de ingeniería alrededor de un mismo conglomerado.

Entre sus principales brazos operativos está Sinohydro, una firma con décadas de experiencia en grandes obras hidráulicas y construcción pesada. PowerChina, además, está bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado de China (SASAC), por lo que forma parte del grupo de empresas centrales del Estado chino.

Las dimensiones de la compañía ayudan a entender el tamaño del jugador que llega al escenario bogotano. El conglomerado supera los 160.000 empleados, registra ingresos anuales consolidados cercanos a los US$85.000 millones y aparece entre los mayores contratistas e ingenieros del mundo en los listados internacionales de ENR.

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Al frente está Ding Yanzhang, presidente del consejo de administración y secretario del Comité del Partido Comunista dentro de la compañía. Es un ingeniero que ha pasado buena parte de su carrera en el sector de infraestructura pesada y que llegó a la presidencia de PowerChina en 2021.

La operación ejecutiva está encabezada por Wang Xiaojun, vicepresidente del consejo y gerente general del conglomerado.

Ding Yanzhang.

Si hay una obra que permite dimensionar lo que PowerChina puede hacer en Colombia es Hidroituango. En 2023, EPM adjudicó al Consorcio CYS, integrado por Yellow River Co., filial de PowerChina, y la colombiana Schrader Camargo, las obras civiles para completar las unidades de generación 5 a 8 del proyecto.

El contrato supera el billón de pesos e incluye trabajos subterráneos, excavaciones, estabilización de cavernas y obras de descarga necesarias para llevar la central a sus 2.400 MW de capacidad.

PowerChina fue una de las piezas claves de Hidroituango

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El gigante chino también ha dejado huella en otros sectores del país. Ha participado en proyectos solares como Guayepo III, de 80 MW, Tepuy, de 107,8 MWp, y el complejo Escobal, de 107,4 MWp, además de instalaciones de autogeneración para Reficar y Urrá.

En Bogotá, su experiencia también pasa por infraestructura de agua, con la modernización de la planta de tratamiento de Tibitoc, y por obras civiles relacionadas con la Primera Línea del Metro.

Guayepo III

El nuevo estadio El Campin podrá recibir 60 mil almas

Ahora su nombre aparece ligado a uno de los proyectos de infraestructura deportiva más grandes que tendrá Bogotá: la transformación del estadio Nemesio Camacho El Campín.

PowerChina asumirá el papel de contratista de ingeniería, procura y construcción bajo el modelo EPC, conocido como “llave en mano”, dentro del esquema de concesión del proyecto. La intervención contempla la reconstrucción y ampliación del escenario, con una capacidad proyectada que podría llegar a alrededor de 60.000 espectadores.

Así, la renovación de El Campín pone a Bogotá en el mapa de una compañía acostumbrada a trabajar en obras de mucha mayor escala: desde represas y centrales eléctricas hasta parques solares, ferrocarriles y grandes complejos de infraestructura.

Para PowerChina, el estadio será una nueva obra dentro de una expansión colombiana que ya incluye energía, agua, transporte e infraestructura pesada.

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