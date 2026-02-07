La tabacalera en Norte de Santander que perdió su pelea contra condimentos El Rey

Un emprendedor en el negocio del tabaco pretendió bautizar su empresa El Gran Rey, pero la compañía fundada hace 80 años sacó las uñas y protegió su marca

La disputa entre dos marcas con nombres parecidos fue dirimida apelando a una tercera marca. Edgar Moreno Pinto, emprendedor nortesantandereano, registró su marca bajo el nombre de El Gran Rey Hechizado y la empresa fabricante de condimentos El Rey se interpuso en su camino.

El emprendedor de Norte de Santander, Edgar Moreno Pinto, quería retomar la tradición del departamento y levantar un negocio de venta de tabaco. El negocio se ubicaría en Villa del Rosario; no obstante, el lugar no tiene tanta tradición en el tema del tabaco como las provincias de Piedecuesta y Guanentá, en San Gil, Santander.

Para el trámite necesitaba darle nombre a su negocio, y Moreno Pinto decidió llamar su empresa El Gran Rey Hechizado. Sin embargo, la tradicional marca de condimentos El Rey presentó oposición al trámite en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Moreno Pinto mantuvo la calma, sabía que la compañía de condimentos ha sido derrotada en pleitos como este en varias oportunidades. Perdió contra Jabones El Rey, contra Honey Lady Bee Queen, contra Buffalo King…Solo en 2024, condimentos El Rey instauró un total de 1.299 quejas ante la SIC por asuntos relacionados con el nombre de la marca, entre otros.

La fábrica de condimentos El Rey, cuyo gerente general es Andrés Gutiérrez Durán, además de querer ser el número uno en el mundo de los condimentos mezclando especias, hierbas, salsas y sazones defiende con ímpetu su fama. Bajo esa lógica, sus abogados señalaron que existe un parecido muy obvio entre El Gran Rey Hechizado y la compañía de alimentos, y alegaron que cualquier cliente podría confundirse y pensar que Condimentos El Rey sacó al mercado una línea de tabaco. Por parte de Edgar Moreno Pinto no se presentaron respuestas al alegato.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes, decidieron su veredicto. En primera instancia negaron el registro de la marca El Gran Rey Hechizado, sin embargo, no fue por los argumentos de los abogados contratados por El Rey: no puede compararse tabaco con alimentos y por eso, cada marca se registra en una clasificación diferente ante la SIC. Sin embargo, ya existe otra marca: El Rey, de la Sociedad Fonandes S.A.S., que comparte clasificación con EL Gran Rey Hechizado, lo que sí supone un conflicto.

