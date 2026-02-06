Las 4 empresas que se ganaron el contrato para reconstruir el San Juan de Dios, el hospital más antiguo de Bogotá

Las obras deberán entregarse a finales de 2026 y costarán más de $17 mil millones. Tendrán encima los ojos del alcalde Galán y el presidente Petro

Son varias las empresas que ya tienen en sus manos las licitaciones para recuperar partes del complejo hospitalario San Juan de Dios. La inversión total asciende a los 17 mil millones de pesos y todo el proyecto requiere de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Nacional y la alcaldía de Bogotá.

La empresa que se debe encargar de los diseños para el reforzamiento, las adecuaciones y la construcción es el Consorcio San Juan 2021, grupo que sale de la unión de Germán Ernesto Ayarza, Gustavo Adolfo Murillo Saldaña y Óscar Rafael Guio.

Todo está consignado en el contrato 074 de 2022, que tiene un valor de $ 17.014.100.000 y fecha de entrega en agosto de 2026. La interventoría quedó en manos de Julián Suárez López dentro del Contrato 075 de 2022. Otras compañías que participan son el Consorcio Prohacer25 y el Consorcio SJD 2025.

El Consorcio Prohacer25 se encargará de la construcción del edificio de Enfermedades Tropicales. Prohacer25 se conforma de dos empresas, Promaco Ingeniería S.A.S. y Hacer de Colombia S.A.S. El representante legal y gerente de Promaco es Juan Alejandro Carlos Alberto Rivera Pinilla. Por su parte, Hacer de Colombia tiene como gerente y representante legal a Oscar Tamayo Peralta.

El Consorcio SJD tiene bajo su responsabilidad las reformas del edificio Santiago Samper. La chequera asignada fue de 12.031 millones de pesos. Consorcio SJD es la unión de GMA Construcciones S.A.S. y AG3 Ingeniería S.A.S. El representante legal de GMA es José García Pérez y AG3 Ingeniería S.A.S tiene como representante a Aurelio Gutiérrez Castillo.

Tanto la intervención en el edificio de Enfermedades Tropicales como las construcciones en el Santiago Samper deberían finalizarse en el segundo semestre de 2026.

El San Juan de Dios es un lugar histórico, clave en el ejercicio de la medicina y la atención pública; no obstante, el sitio ha estado abandonado desde que fue cerrado en 2001. Dentro de los sitios a recuperar se quiere poner en pie y en funcionamiento los pabellones franceses, que incluyen los edificios San Roque y San Jorge.

