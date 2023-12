Un poco de historia para conocer las elegidas en Antioquia que gobernarán en 2024

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

diciembre 19, 2023

Dicen los textos de la Historia de Colombia, no tanto la que nos enseñaron Henao y Arrubla sino la que uno se encuentra en los viejos recortes de prensa, que el domingo 1° de diciembre de 1957 marcó un antes y un después, porque ese día, además de aprobarse los acuerdos que le dieron cuerpo al Frente Nacional, las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto en el país.- La explicación es apenas lógica, porque con ese evento culminó una larga lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de ellas y desde entonces se les abrieron una serie de oportunidades de participación y reivindicación en la sociedad hasta el sol de hoy.- Pero como principio tienen las cosas, este logro fue el resultado de un largo proceso, si retrocedemos hasta la tarde del miércoles 25 de agosto de 1954, cuando el Capitolio Nacional ejerció – si así se puede escribir - como testigo de un emocionante debate donde las voces de Josefina Valencia Muñoz y Esmeralda Arboleda Cadavid, dos mujeres que provenían de diferentes corrientes políticas, tuvieron lo que para entonces fue calificada de audacia, y fue la de ser las abogadas defensoras de la aprobación del voto femenino en Colombia.-

Esta corta introducción es para decir que, a pesar de parecer unas fechas lejanas, de hace unos 70 años; no es menos cierto que ha sido largo y tortuoso el recorrido para que al día de hoy la participación de ellas en la política todavía no se refleje como debería, si nos atenemos a los resultados electorales de la jornada que acaba de pasar en el mes de octubre, cuando en el país fueron elegidas 146 mujeres como jefas de las administraciones locales, de las cuales en Antioquia recibieron el respaldo popular un total de 21; y para el caso de las gobernaciones las mujeres pasaron de tener dos a seis, siendo la primera vez que ejercerán su poder en Tolima y el Chocó.-

Pero esos hechos cumplidos que vemos hoy en nuestro ordenamiento constitucional, no brotaron de la nada ni fue el producto de alguien desocupado que cualquier día se levantó con el propósito de asignarle un papel por fuera del hogar a la mujer y tras un soplo – como dicen que se hacen las botellas – aquellas normas aparecieron cual verdolaga en playa.- No.- Las cosas no fueron tan simples y sencillas y como este espacio y el tiempo suyo, apreciado lector, son tasados en diamante, vamos a recortar el cuento para llegar a una conclusión que puede sonar pesimista, depende del cristal con que se observe.-

Empecemos con la historia de una señora que ya nadie recuerda en Antioquia, y menos en el municipio de Copacabana, una población apacible y de pocas noticias, ubicada al norte de la ciudad de Medellín, en donde hace 57 años, el jueves 15 de diciembre de 1966, sus habitantes vieron como de la noche a la mañana las autoridades respectivas, dígase Gobernador de Antioquia y demás, produjeron un decreto mediante el cual se nombraba a la ciudadana Luz Elena Betancur de Cock, como la primera mujer en ser designada como alcaldesa en esa cabecera.- Y claro, si en la Colombia de hoy una noticia de semejante calado produce todavía reacciones, qué no pudiéramos decir de aquellos años cuando el machismo era visto de la manera más natural, como se mira elevar una cometa, razón por la cual esa decisión política, si bien de puertas para afuera fue recibida con aplausos, en muchos círculos se pudo considerar como un abuso de autoridad.-

¿Quedaría en buenas manos una administración municipal cuando esa responsabilidad se le entrega a una mujer? Ese fue quizá el interrogante que comenzó a abrirse paso en las estrechas calles de Copacabana una vez se conoció la decisión tomada por el entonces gobernador de Antioquia, el yarumaleño de origen y conservador de partido, Octavio Arismendi Posada, de la mano de su secretario de Gobierno, el señor Hércules Clanel Sánchez, según lo registró el Periódico 15, quien además le agregó los siguientes datos: al acto de posesión asistió el alcalde de Medellín, Francisco Pérez Gil y el esposo de la nueva mandataria, Rodrigo Cock Londoño.-

Al rastrear las noticias de aquellos años, se puede concluir que ese nombramiento no se hizo por la bonita cara de la designada; por el contrario, sus actitudes personales y su formación le dieron pie al mandatario para tomar esa decisión, al punto de que cuando concluyó su mandata fue premiada con una beca para que continuara sus estudios en el país austral de Chile, el de la estrella solitaria, como también se le conoce en otros ámbitos.-

Así que no se trataba de llenar un simple requisito en un departamento que a ojos vistos todavía es el heredero del más fiel y concentrado conservadurismo que se puede observar en sus costumbres más ancestrales.-

Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de cómo fue descrita en su momento la mujer que por primera vez tomaba las riendas de una administración municipal.- “Betancur de Cock no vino de padres o familiares que fueran cercanos a la política. Pero hubo un suceso en su vida que marcó definitivamente su camino.- Cuando tenía 7 años su madre falleció. Decidió entonces estudiar pensando en su independencia como mujer. Por eso comenzó sus estudios básicos, y mientras los realizaba siempre tuvo el anhelo de que su carrera profesional fuera el Derecho.- Luz Elena era casada con Rodrigo Cock Londoño quien fue director de la cárcel la Ladera; además, era un apasionado por la ganadería. Los dos tenían un amigo en común: Octavio Arizmendi Posada, quien fuera gobernador de Antioquia entre los años de 1965 y 1968. Arizmendi visitaba a Rodrigo y a la abogada Betancur en la finca donde ellos pernoctaban.- Un día el gobernador le preguntó a Rodrigo que si sería de su agrado que su esposa fuera la primera mujer en ocupar un cargo político en Antioquia. Cock Londoño, sin ningún problema, le dijo que sí. Así comenzó la carrera política de la primera mujer que fuera alcaldesa un municipio de Antioquia, este caso, Copacabana”, se lee en el texto de Juan Esteban Cock Gómez.-

Y como el nombramiento fue en plenas fiestas navideñas, no me puedo abstener de traer a la época lo ocurrido en la fecha mencionada y según el blog de Alberto Mejía quien escribió que, “El día de la posesión de Betancur de Cock como alcaldesa de Copacabana, se contrataron orquestas y se contó con la asistencia del Gobernador, periodistas y autoridades civiles, militares de policía. El maestro de ceremonias en esa ocasión fue nadie menos que Rodrigo Correa Palacio, que para esa época le daba lustre a la emisora del pueblo, Radio Copacabana, y la sazón, uno de los hombres de radio más reconocido posteriormente en el país. La gente no se quería perder un solo instante de aquel acontecimiento en que la autoridad estaría en las manos de una mujer. Fue Betancur quien daría los primeros pasos de inclusión femenina en el ámbito político en Antioquia. Al hacer su entrada triunfal al Parque del pueblo en un vehículo se lanzaron voladores y se escucharon repiques de campana”.-

“Luz Elena Betancur de Cock desde ese día tomaría las riendas del ejecutivo del lugar fundado por el Mariscal Jorge Robledo y custodiado por la Virgen de la Asunción, patrona que engalana desde el altar mayor el templo parroquial”.-

Se cuenta que los borrachos no cabían por los corredores pues el champaña corrió a litros llenos; los abrazos y gritos de júbilo retumbaban en los salones y la esperanza de cambio se asomaba ingenuamente en los corazones. El párroco echaba bendiciones refrescando con agua bendita el rostro de damas y caballeros que asistieron al evento”.- Qué tal, ah?

Les había dicho que todo se mide según el cristal y traigo unas declaraciones de la señora Michelle Bachelet a propósito del asunto que comentamos: “ONU Mujeres calcula que, para lograr tener igualdad de leyes antidiscriminatorias, se necesita como 40 años.- Pero, para llegar a igualdad total son como 286 años, o sea que ninguno de nosotros lo va a ver, ni nuestros hijos ni nuestros nietos.- Y si de algo nos sirve para remedio, digamos que en los últimos 20 años la participación femenina en el Congreso ha aumentado únicamente en 7,5 puntos porcentuales, al pasar de 12,2 % en 1998 a 19,7% en 2018. Hoy, en la Cámara de Representantes, de los 171 escaños, únicamente 32 son ocupados por mujeres (18,7%) y en el Senado de las 108 curules, sólo 23 son ocupadas por mujeres (21,3%).

Estas fueron las elegidas en Antioquia para comenzar su gestión a partir del 1° de enero del 2024:

Alejandría: Gloria Cecilia Naranjo Osorno

Armenia Mantequilla: Martha Libia Parra Gil

Bello: Yulieth Lorena González Ospina

Cáceres: Damiana María Monterrosa Pérez

Carolina del Príncipe: Ana Isabel Avendaño Duque

Chigorodó: Tulia Irene Ruiz García

Cisneros: Lina María Correa Valencia

Concordia: Alexandra María Herrera Quijano

El Peñol: Sandra Arelis Duque Velásquez

Frontino: Luz Gabriela Rivera Cano

Giraldo: María Camila Manco Suárez

Jardín: Claudia Yaneth Naranjo Agudelo

Liborina: Nancy Amparo Avendaño Moreno

La Ceja: María Ilbed Santa Santa

La Unión: Carmen Judith Valencia Moreno

Maceo: Carolina Andrea Sosa Gómez

Murindó: Emperatriz Mena Palacio

Nariño: Érika Cardona Pérez

Nechí: Yumaris Patricia Henríquez Banquet

Sopetrán: Tatiana Alexandra Carballo Hoyos

Vigía de Fuerte: Jhoselín Lozano Mena