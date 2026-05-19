- Así se está vendiendo el chocolate LöK en China y en 10 países mas

Su estratega comercial María Carolina Angulo ha logrado acuerdos para vender su portafolio de productos en EEUU, Arabia Saudita, Rumania y 4 países europeos

La marca Lök Foods liderada por su fundadora María Carolina Angulo empieza a cosechar el fruto de sus primeras exportaciones a China, que comenzaron hace dos años y ya en los empaques aparece el QR acompañado de información relevante en mandarín para facilitar las ventas.

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Pero no es solo el gigante asiático el mercado internacional que han logrado conquistar los creadores de esta marca, que nació hace 13 años como un pequeño emprendimiento en Medellín, comprándole el café a la fundación El Alcaraván de Arauca que garantizó la gran calidad del cacao del cual han derivado los cinco productos que están exportando. Los productos que venden son cacao en polvo, derivados del cacao, miel, salsas y snack saludables.

La fundación El Alcaraván articulada con Lök Foods buscaron transformar y comercializar cacao fino de origen, beneficiando a más de 1.300 familias cultivadores de cacao. Esta realidad ya no es la misma y con el paso del tiempo cuentan con nuevos proveedores

Los chocolates Lök están ahora en 8 países además de Colombia y China: Estados Unidos, México, Panamá, Austria, Francia, Reino Unido, Rumanía, Arabia Saudita. Cerca del 30% total de sus ingresos vienen del extranjero y está disponible en 1.800 puntos de venta a nivel nacional en diversas tiendas.

En China, particularmente, el atractivo ha sido la posibilidad de descubrir sabores únicos de Colombia, poco conocidos en ese mercado. Su crecimiento demuestra que el cacao colombiano puede competir internacionalmente cuando combina calidad, innovación y una identidad cultural clara, capaz de conectar con consumidores y experiencias diferentes.

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El chocolate con frutos secos es uno de los favoritos de los chinos; no obstante, su fuerte son los chocolates amargos. Unos productos en línea con la historia de Lök Foods.

Desde sus inicios, Angulo y su socio buscaron crear un chocolate prémium que se apartara de las fórmulas tradicionales. Su intención no era vender únicamente la fruta del cacao, sino desarrollar un producto más elaborado y sofisticado. A diferencia de muchas marcas comerciales, sus chocolates contienen al menos un setenta por ciento de cacao y no incluyen leche ni grandes cantidades de azúcar.

La apuesta era ofrecer un sabor intenso y auténtico, lejos de los productos excesivamente dulces que dominan buena parte del mercado. Así nació Lök Foods, un nombre prehispánico que significa “de adentro hacia afuera” y que refleja la filosofía de la compañía. Su estrategia comercial ha sido destacar la identidad colombiana y convertirla en un sello diferenciador.

Parte del enfoque empresarial de Angulo ha sido llevar sabores colombianos al resto del mundo. La ejecutiva conoce bien la industria alimentaria gracias a sus prácticas profesionales en Casa Luker. Además, cuenta con un pregrado en Administración de Empresas y una maestría en Food Science en Bélgica, entre otros estudios.

Para 2010, Angulo ya sentía que tenía la experiencia suficiente para emprender y construir su propia empresa. El proyecto necesitó cerca de dos años de conversaciones, análisis y planeación estratégica. Junto con su socio, buscó desarrollar un chocolate de alta calidad acompañado de otros productos innovadores y sostenibles. La compañía salió al mercado en 2013.

Además del chocolate, Lök Foods desarrolló uno de los pocos aceites de coco completamente colombianos y un negocio de apicultura en el Bajo Cauca antioqueño. Una vez consolidaron el desarrollo de sus productos, lograron ingresar a importantes cadenas de supermercados. Ese paso permitió que la marca comenzara a ganar reconocimiento en el mercado nacional.

Actualmente, sus chocolates, granolas, frutos secos y mieles se venden en tiendas como Carulla y también a través de su plataforma digital.

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