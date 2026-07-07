- Tres grandes constructoras superaron los dos billones de pesos vendiendo proyectos de vivienda

Amarilo de Bogotá, Marval de Bucaramanga y la paisa Capital junto con Jaramillo Mora de Cali lograron altos ingresos a pesar de la política de vivienda a la baja

El sector de la construcción en Colombia ha consolidado a un selecto grupo de empresas que logran movilizar cifras extraordinarias.Durante el año 2025, tres grandes conglomerados consiguieron superar la barrera de los dos billones de pesos en ventas, jalonando el desarrollo residencial, comercial y de renovación urbana en las principales ciudades del país.

Amarilo: el líder del mercado y el megaproyecto Quora

La compañía Amarilo se consolidó como la empresa de construcción más grande del país al reportar ingresos por un valor de $2.394.957 millones en ventas, un crecimiento del 9,5 % con respecto al año anterior y unas utilidades netas que subieron un 64,9 % hasta los $ 15.985 millones.

La organización está liderada por Roberto Moreno Mejía (hermano del senador estadounidense Bernie Moreno y de Luis Alberto Moreno, quien se desempeñó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre los años 2005 y 2020). Bajo su dirección, la firma ha estado al frente de proyectos clave de Vivienda de Interés Social (VIS) y de ambiciosas obras de renovación urbana.

Entre sus apuestas más destacadas se encuentra el proyecto de renovación urbana Quora, ubicado en la Calle 85 con Carrera 15 de Bogotá. El complejo de uso mixto integrará áreas residenciales, comercio, oficinas, hotel y un teatro. Recientemente, Quora completó de forma exitosa su cierre financiero por un monto de $1.4 billones de pesos, con Bancolombia como entidad estructuradora y la participación financiera del Grupo Aval, Davivienda y BBVA.

Marval, el legado familiar santandereano de cobertura nacional

La firma Marval, de origen santandereano, se ha posicionado como el grupo de construcción con mayores ventas en el año 2025 al registrar $2.443.978 millones, a través de una estructura de tres empresas constructoras: Marval S.A., con $1.212.010 millones; Urbanizadora Marval SAS, con $774.638 millones; y Construcciones Marval S.A., con $457.329 millones.

El nombre de la compañía nació originalmente de la combinación de los apellidos de sus fundadores, Alfonso Marín Morales y Luz Marina Valencia, quienes dieron vida a la empresa en 1976 junto a sus seis hijos, iniciando con proyectos de vivienda de interés social en un barrio popular del municipio de Floridablanca, en el área metropolitana de Bucaramanga.

En la actualidad, los hijos de la pareja fundadora lideran los hilos de la organización con Rafael Marín Valencia en calidad de presidente de Constructora Marval y su hermano Sergio Marín Valencia desempeñándose como gerente general.

Desde sus modestos orígenes en Santander, la constructora ha ejecutado una masiva estrategia de expansión urbana en todo el país, desarrollando proyectos residenciales orientados a todos los estratos socioeconómicos en diversas ciudades. Del mismo modo, el grupo ha diversificado con éxito su portafolio de negocios al incursionar de manera decidida en la edificación y operación de grandes centros comerciales y complejos hoteleros.

Constructora Capital logró posicionarse en el competido centro del país

El tercer actor en superar la destacada línea de los dos billones de pesos fue el Grupo Constructora Capital, que consolidó ventas conjuntas por $2.073.284 millones. Este conglomerado se compone operativamente por la suma de los resultados de sus dos principales filiales: Constructora Capital Bogotá SAS, que aportó $1.139.232 millones, y Constructora Capital Medellín SAS, con un registro de $934.051 millones.

La compañía está comandada por los hermanos antioqueños Felipe y Pablo Echeverri, quienes han logrado afianzar una posición de liderazgo y alta competitividad en el segmento de la edificación de complejos residenciales en el país.

Jaramillo Mora, la constructora exitosa del Valle del Cauca

Finalmente, dentro de este selecto grupo de constructoras nacionales, merece mencionarse la empresa Jaramillo Mora Constructora, cuyo fundador y propietario principal es el arquitecto Gustavo Jaramillo Mora.

La empresa, que nació en Palmira hace 56 años, ha vinculado la segunda generación con Luisa Fernanda Jaramillo Toro como co-directora ejecutiva, quien ha recibido reconocimientos como el premio a “Mujeres Líderes del Sector”.

Esta firma consiguió de manera individual registrar ventas por encima de un billón de pesos, alcanzando una cifra exacta de $1.026.668 millones. La empresa ha entregado más de 32.000 unidades de vivienda transformando territorios en Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo, consolidándose como un referente del sector en el suroccidente del país, y apuesta a entregar más de 12.000 viviendas nuevas al año 2028.

Más allá del sector residencial, la constructora ha ampliado su portafolio con proyectos comerciales como los centros comerciales Country Mall Plaza en Jamundí y Country Mall Guabinas en Yumbo.

Anuncios.

Anuncios..