Un equipo formado mayoritariamente por mujeres inicia la tarea de recuperar el sistema de salud

Con la ministra de Salud, Ana María Vesga, la SuperSalud, María Godoy, que vienen del sector de las EPS se completó la escuadra de expertos que enfrentan la crisis

Ana María Vesga como cabeza del Ministerio de Salud, tiene la orden del nuevo Presidente de ejecutar un plan de choque en la salud. La idea es encontrar un camino para superar la crisis humanitaria, financiera y de prestación de servicios que atraviesa el sistema de salud en Colombia. No obstante, de momento, los congresistas de la coalición del Pacto Histórico radicaron el pasado 24 de agosto una solicitud oficial para exigir que se aparte de tomar decisiones relevantes en el sistema de salud. Para sus críticos no tiene el perfil de un funcionario objetivo.

El Gobierno propuso $ 77,06 billones de pesos para el Ministerio de Salud y Protección Social

Foto Acemi

Vesga es abogada egresada de la Universidad de los Andes. Antes de llegar al Ministerio de Salud, tuvo una amplia trayectoria como representante del sector privado. Desde 2023 se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a importantes Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que ha sido crítico de las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. En armonía con su gremio, la jurista aseguró repetidamente que el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos eran insuficientes para cubrir el gasto en salud durante el tiempo de Petro en la Casa de Nariño. No ha sido la única alta ejecutiva con vínculos con las EPS. La nueva dirección de la Superintendencia de Salud, Supersalud, tiene un caso parecido.

La Superintendencia de Salud maneja un

presupuesto de $562.734 millones de pesos.

María Andrea Godoy, ahora al frente de la Superintendencia Nacional de Salud, desarrolló parte de su ciclo profesional en las EPS. Según su hoja de vida, trabajó en Sanitas como gerente de operaciones entre 2003 y 2008 y posteriormente como gerente de riesgos, entre 2009 y 2010. También estuvo en el área jurídica de Keralty y, luego, en Famisanar, donde ocupó la Secretaría General y Jurídica entre 2010 y 2017.

Su paso por el sector público se consolidó durante el gobierno de Iván Duque. En 2020 fue nombrada viceministra de Protección Social, en reemplazo de Luis Alberto Martínez, cuando Fernando Ruiz estaba al frente del Ministerio de Salud. Desde ese cargo participó en discusiones relacionadas con cerca de $860.000 millones en demandas asociadas a servicios de salud. Ahora, deberá enfrentar desde la Supersalud uno de los mayores desafíos financieros del sistema. En otros términos, la alta funcionaria que es abogada del Rosario tiene un reto importante en los próximos meses.

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De la Espriella ya había nombrado previamente a Iván Sánchez como director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a Sindy Pahola Pulgarín Madrigal como directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y como nueva directora del Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia se llamó a la médica y epidemióloga Zulma Cucunubá.

En Adres estará Iván Sánchez, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, la misma institución en la que estudió el presidente De la Espriella. Sánchez hizo parte de su campaña presidencial y fue vocero técnico de las propuestas en materia de salud. Ahora tendrá bajo su responsabilidad la entidad encargada de administrar los recursos del sistema.

Las entidades de salud que no siguen las instrucciones de un abogado

Al frente del Invima estará Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, bacterióloga y laboratorista clínica formada en el Colegio Mayor de Antioquia, con especialización en gerencia de proyectos. Su experiencia se ha concentrado en medicamentos, investigación clínica y regulación sanitaria.

Por último, en el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia se seleccionó a la médica y epidemióloga Zulma Cucunubá. La funcionaria nació en Socotá, Boyacá y es hija de una profesora y de un exalcalde de Socotá, en su hoja de vida sobresale ser profesional en Medicina y Cirugía por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Se desempeñó como Directora del Instituto de Salud Pública y Profesora Asociada en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y ganó gran visibilidad pública por su asesoría técnica y análisis de datos estadísticos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en Colombia y el Reino Unido.

Con estas designaciones, la administración de De la Espriella plantea un cambio de enfoque en la conducción del sistema, con una presencia significativa de abogados en cargos estratégicos. El nuevo gobierno deberá enfrentar, además, una compleja situación financiera.

En sus primeros días, el presidente anunció un plan de choque de $10 billones para los primeros 90 días, con el objetivo de estabilizar el sistema y poner al paciente en el centro de la atención. El Gobierno sostiene que recibió una grave crisis financiera y humanitaria, en medio de una deuda que supera los $41 billones en el sector salud.

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