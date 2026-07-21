Kennedy y Engativá, las 2 localidades de Bogotá donde más roban motos cuando cae la noche

El robo de motocicletas aumentó 64,2% en 2026 y el 40% de los casos ocurre entre las 6 de la tarde y la medianoche, denunció el concejal Julián Sastoque

El robo de motos el hurto a personas 54% y las llamadas por explosivos 48,2% y secuestros se incrementaron en la capital en 2026 Entre 6:00 p.m. y 12:00 p.m. la delincuencia se sale con la suya amparada en la oscuridad y la soledad de las calles

El robo de motos, el hurto a personas, la violencia intrafamiliar y las llamadas a la línea de emergencia para denunciar posibles explosivos o secuestros se dispararon, en lo que va corrido de 2026, en las frías noches y madrugadas bogotanas.

Los índices son alarmantes y encienden el debate que se vive, desde hace dos años, en la capital del país por el crecimiento de la violencia. Entre los meses de enero y mayo de 2026, el robo de motocicletas, durante la noche y la madrugada, aumentó en un 64,2% con respecto al mismo periodo de 2025.

La oscuridad y la soledad en las calles son los principales aliados de la delincuencia. Los hurtos a personas en la noche y la madrugada aumentaron en un 54 %, mientras que la violencia intrafamiliar lo hizo en 45,7% y las lesiones personales en 42,4% en la misma franja horaria.

Cifras que preocupan al Concejo de Bogotá

La inseguridad no da tregua. Los reportes a la Línea de Emergencia 123 registran un comportamiento muy similar al de los robos y hurtos en la noche y la madrugada. Las llamadas por explosivos aumentaron en 48,2% en las noches y en 37,2% en las madrugadas entre 2024 y 2025, mientras que los reportes de narcóticos crecieron 18,9% durante la madrugada y los secuestros 26,2% en las noches.

El informe, que encendió las alarmas del Concejo de Bogotá, fue dado a conocer, en un debate de control político, por el Concejal del partido Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque.

El delito que más preocupa a los cabildantes es el hurto de motocicletas a partir de las 6:00 p.m. Según el reporte entregado, durante 2026, las localidades de Bogotá donde más se presentaron robos de este tipo de vehículo son Kennedy, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar. Las horas más críticas van de las 6:00 p.m. a las 12:00 p.m. En dicha franja se reporta el 40% de los hurtos.

En la Localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad, los robos se concentran en los barrios Castilla y el Tintal, mientras que en Ciudad Bolívar la mayoría de casos se presentan en el sector de San Francisco. Molinos y Santa Lucia, al sur oriente de la ciudad, es otra de las zonas críticas. Allí, las modalidades más utilizadas por los delincuentes son las llaves maestras con 29% y el atraco a mano armada con 11%.

Las motos más vendidas son las más robadas

Las motos y marcas más populares del mercado son las más apetecidas por los delincuentes, debido a la alta demanda de repuestos en el mercado negro. Los vehículos más robados son las Bajaj, Susuki, AKT, Yamaha y KTM, mientras que los modelos que más persiguen son Bajaj, Pulsar y Dominar NS 160 y NS 200.

La motocicleta AKT del modelo NKD es la más hurtada por su alta circulación en las vías de la ciudad. Le siguen la Suzuki GN 125 y la Gixxer 150 y 250, que es es muy usada por mensajeros y domiciliarios.

El hurto a personas es otro de los delitos de alto impacto que azota a la capital del país y a aquellos habitantes que, por uno u otro motivo, deben desplazarse en las horas de la noche y la madrugada por sectores vacío y oscuros.

Según las denuncias de Rodríguez, el 54% de los robos a personas ocurren en dicha franja horaria. El concejal afirmó que la inseguridad se ha deteriorado muchísimo y que los fines de semana el tema es más complicado y crítico debido a que se suman, a las alarmantes cifras, los robos a residencias, la extorsión y la violencia intrafamiliar.

Los viernes y sábados en la noche las localidades más afectadas con estos delitos son Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Fontibón, Santa Fe, Engativá, Kennedy, Bosa y Engativá.

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