- Un nuevo celular llegó a Colombia con un súper precio y mucha inteligencia artificial

Inteligencia artificial, súper zoom y gran batería: así es el Honor 400 5G, el celular que acaba de llegar al Colombia. Este es su sorprendente precio

Anuncios.

¿Quién no ha sufrido al tomar una foto con el celular y descubrir después que salió desenfocada o con una calidad pésima? Es una escena común, incluso en dispositivos que prometen maravillas pero fallan en el momento clave. Sin embargo, a Colombia acaba de llegar un nuevo teléfono que parece dispuesto a cambiar esas frustraciones. Se trata del Honor 400 5G, un equipo que muchos describen como una máquina sorprendente y que, gracias a la inteligencia artificial, promete hacer verdaderos “milagros” en fotografía.

Anuncios.

Así funciona la magia de la inteligencia artificial en el Honor 400 5G

Uno de los grandes atractivos de este dispositivo es el Súper Zoom IA, una función que permite acercarse de manera impresionante al objeto sin perder calidad. No se trata solo de ampliar la imagen, sino de que el celular es capaz de interpretar y reconstruir detalles perdidos, ofreciendo una foto como si hubiera sido capturada mucho más cerca. El rango de distancia focal oscila entre 15x y 30x, ideal para cualquier situación, desde un concierto hasta una foto de viaje.

El secreto está en la combinación de este Súper Zoom con su cámara principal de 200 megapíxeles, lo que lo convierte en una de las propuestas más ambiciosas de la marca. Pero no es la única novedad: el Honor 400 5G integra más de 40 funciones con inteligencia artificial. Entre ellas destaca Imagen a Video IA, exclusiva en este modelo, que transforma una fotografía estática en un breve clip animado. También ofrece la posibilidad de expandir imágenes con IA, generando fondos adicionales y redimensionándolas con naturalidad.

Anuncios.

El repertorio continúa con el retrato instantáneo con IA, pensado para capturar fotografías perfectas incluso en movimiento, un reto para la mayoría de los dispositivos. Y aunque la lista sigue, lo cierto es que este teléfono ha logrado poner sobre la mesa un catálogo de opciones que lo diferencian claramente de sus competidores.

Anuncios..

Más allá de la cámara: batería, pantalla y sistema operativo

El Honor 400 5G no solo apuesta por la fotografía. Para hacerlo aún más atractivo, la marca lo equipó con una batería de 6.000 mAh con tecnología de silicio-carbono, que promete larga duración sin miedo a quedar varado en mitad del día. A esto se suma una pantalla ultra brillante de 5.000 nits, capaz de ofrecer una visualización impactante en cualquier entorno, incluso bajo el sol directo.

Honor 400 5G.

|Le puede interesar Esta es la nueva camioneta eléctrica que quiere conquistar las carreteras colombianas: Chery iCAR03

Su sistema operativo, MagicOS 9.0, incluye una función innovadora llamada Magic Portal, diseñada para agilizar la navegación y la interacción entre aplicaciones. El mecanismo es sencillo pero poderoso: basta con circular un objeto, texto, video o archivo en la pantalla y el sistema sugiere automáticamente las aplicaciones compatibles para continuar la acción. En la práctica, convierte al dispositivo en un centro de productividad y entretenimiento mucho más versátil.

Precio y disponibilidad en Colombia de este nuevo celular

El Honor 400 5G ya se encuentra disponible en el país con un precio base de $2.799.900. Llega con 24 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, características que lo ubican entre los teléfonos más potentes del mercado. Estará presente en múltiples almacenes de cadena y cuenta con dos años de garantía general y un año de garantía por reemplazo de pantalla, lo que refuerza la apuesta de la marca por la confianza de los usuarios.

Con estas características, el nuevo Honor no solo busca conquistar a los fanáticos de la fotografía móvil, sino también a quienes necesitan un dispositivo que combine rendimiento, autonomía y un sistema operativo inteligente. Un teléfono que, más que cumplir, quiere sorprender.

Vea también: