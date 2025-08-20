Erre Caserío: el hijo de Bello que llevó el Hip Hop colombiano a la cima de Red Bull Dance Your Style

El público lo eligió como campeón del Red Bull Dance Your Style en Medellín. Su próximo reto será en Estados Unidos

Las calles de Provenza, en Medellín, se convirtieron en escenario de una batalla distinta: no había armas ni gritos, sino música y movimiento. Allí, frente a cientos de personas que vibraban con cada beat, se definió la primera Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2025. El ganador fue Santiago Ramos Sánchez, conocido en el mundo urbano como Erre Caserío, un joven nacido en el barrio París de Bello, que lleva más de una década respirando hip hop.

Del barrio París de Bello al mundo

Su camino no fue fácil. Erre Caserío conoció la danza hace más de diez años, y según sus palabras, fue lo que le salvó la vida. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una pasión que hoy lo tiene como referente nacional. Fundó Neighborhood, su crew de street dance, y con ellos ha conquistado títulos en categorías como Open Style, All Style y Hip Hop Freestyle. Incluso, ha logrado coronarse en competencias internacionales, siempre defendiendo el estilo que lo define: la conexión con la música, la improvisación y la creatividad como herramientas de libertad.

En la final de Medellín su recorrido fue impecable. Venció en octavos a Heich, en cuartos a Mmuss, en semifinales a Valéfica y en la gran final a Swagga. Cada batalla fue un despliegue de energía, autenticidad y maestría artística. “Si no hubiera conocido el baile, no sé cuál habría sido mi historia”, confesó tras recibir el título que lo llevará a competir en la Final Internacional en Los Ángeles.

Red Bull Dance Your Style: una fiesta hecha por y para la gente

Lo que distingue al Red Bull Dance Your Style es que no son los jueces expertos quienes deciden, sino el público. Fueron ellos quienes eligieron a Erre Caserío como campeón, convirtiendo la final en un acto colectivo de reconocimiento al talento que surge desde las calles.

El evento reunió a 16 de los mejores bailarines del país, seleccionados en clasificatorias en Barranquilla, Bogotá y Medellín. Nombres como Orange, Valéfica, Swagga y Lucy Coba demostraron que la danza urbana en Colombia vive un momento dorado.

Pero más allá de la competencia, la jornada fue una fiesta cultural que contó con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y el Bureau Medellín, que ven en el baile un motor de turismo, identidad y orgullo local. A la apuesta también se sumaron marcas como EGO, Bonbonbum, Samsung y Codiscos, que acompañaron este espectáculo de música, estilo y comunidad.

Hoy, Erre Caserío no solo es campeón: es la prueba de que el arte nacido en los barrios puede cambiar vidas y abrirle puertas a un país entero en los escenarios del mundo.

