- El socio del Royal Caribbean con el crucero "Legend of The Seas" ¿ quien es?

La idea de fundar Royal Deleuxe Travel se le ocurrió a la empresaria antioqueña Olga Cock cuando tomaba junto a su esposo unas vacaciones románticas inspiradas en “El Crucero del Amor”, la serie norteamericana que marcó a una generación de colombianos.

Ese viaje superó todas sus expectativas y marcó un antes y un después en su vida. Años más tarde, en 2002, volvió a embarcarse, esta vez en el Voyager of the Seas, de la firma Royal Caribbean, esta segunda experiencia confirmó lo que ya sabía: montaría su propia agencia de turismo enfocada a la experiencia de los cruceros.

Decidida a dar un giro a su carrera, Olga Cock renunció a su empleo y encontró la inspiración definitiva en Villefranche-sur-Mer, un poblado de la Costa Azul francesa ubicado entre Niza y Mónaco. Allí comprendió que quería crear una agencia de viajes especializada en cruceros, capaz de ofrecer experiencias personalizadas y de alta calidad.

En 2008 nació Deleuxe Travel. Aunque contaba con contactos en las navieras y respaldo en la industria, Olga no tenía clientes ni contratos firmados en sus inicios. Sin embargo, con el tiempo, su empresa ganó reconocimiento, impulsada también por el creciente interés de los colombianos en los cruceros.

Años después, Deleuxe Travel logró convertirse en representante de Royal Caribbean en Colombia, consolidando su posición en el mercado. Posteriormente, también obtuvo la representación de Disney Cruise Line, ampliando su portafolio y fortaleciendo su reputación. Hoy, acaba de firmar una alianza con Royal Caribbean que deja a Royal Deluxe Travel como un actor clave en el desarrollo del turismo de cruceros en el país.

Con el lanzamiento del barco Legend of the Seas —La Leyenda de los Mares, en español—, que iniciará sus recorridos en junio de 2026, se abre una nueva etapa para el sector. Si no hay cambios en la programación, este crucero de gran tamaño zarpará desde Barcelona, España, ampliando la flota de la multinacional Royal Caribbean, que ahora contará con una alianza estratégica con la compañía colombiana Royal Deleuxe Travel.

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