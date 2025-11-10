- Llegan los cruceros de Disney a Colombia y ella es la mujer que lo trajó con Deluxe Travel

Por fin, los cruceros de Disney tendrán presencia física en Colombia. Según datos oficiales, más de 4 millones de colombianos viajaron al exterior durante los primeros nueve meses de 2025. Ante este creciente interés y el auge de los cruceros en el país, llegó Disney Cruise Latam, de la mano de la agencia Deluxe Travel. Las primeras tiendas físicas de esta operación se ubican en Bogotá, en el centro comercial El Retiro, y en Medellín, en el centro comercial Oviedo.

Una apuesta importante por un mercado que ya cuenta con gigantes como Royal Caribbean y MSC Cruceros, ambos con escalas frecuentes en Colombia.

La historia detrás Deluxe Travel: Olga Cock y su apuesta por el mar

Detrás de este gran logro se encuentra Olga Cock, gerente y fundadora de Deluxe Travel, una agencia que ha hecho de los cruceros su especialidad. Esta empresa nació de la pasión de una mujer que encontró en este tipo de viajes una satisfacción distinta, ligada a la experiencia y al servicio.

Deluxe Travel se constituyó legalmente en 2008, en un panorama incierto: Olga no tenía un solo cliente. Sin embargo, comenzó a ofrecer sus servicios directamente a las navieras, anticipando el auge de los cruceros en Colombia.

Olga Cock.

Por ese entonces, el tema apenas empezaba a tomar fuerza en el país. Cartagena recibía buques emblemáticos como el Enchantment of the Seas de Royal Caribbean, el Ocean Dream, el Horizon y el Monarch, que marcaron el inicio del turismo marítimo moderno en Colombia.

Hoy, más de 12 años después de su fundación, Deluxe Travel se consolidó como representante de Royal Caribbean en el país, y ahora suma un nuevo hito: representar oficialmente a Disney Cruise Line, que por primera vez contará con presencia física en Colombia. Antes, los colombianos solo podían adquirir estos paquetes en línea.

Disney Cruise Latam ve a Colombia como una pieza clave en su estrategia de crecimiento regional. Aunque inicialmente comenzaron con cinco barcos, se espera que la flota llegue a siete en los próximos meses, y que para 2026 se incorpore uno más al equipo.

Loa oferta de los cruceros de Disney: magia en alta mar

Los cruceros de Disney ofrecen un modelo “todo incluido” (excepto licores) que abarca alojamiento, comidas, helados con la forma de Mickey Mouse, espectáculos estilo Broadway, acceso a islas privadas como Castaway Cay o Lookout Cay, e incluso servicio a la habitación sin costo adicional.

Las tarifas varían según el barco, la duración del viaje, el itinerario y el tipo de cabina. Hay opciones desde escapadas de tres días hasta travesías más largas, ideales para quienes buscan una experiencia familiar inolvidable.

Olga recomienda que los interesados reserven en enero, cuando los precios suelen bajar. Además, explica que Deluxe Travel está fortaleciendo su operación con una red de agencias afiliadas que utilizan un software especializado de Estados Unidos para cotizar en tiempo real la disponibilidad de las navieras.

Aunque la alianza con Disney Cruise Line lleva apenas tres meses, la estrategia apunta a un crecimiento sostenido a través de estas agencias y de la apertura de nuevas oficinas temáticas en Colombia. Una expansión que no solo consolida el liderazgo de Deluxe Travel, sino que también abre el océano de posibilidades para los viajeros colombianos.

