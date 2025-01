Un necesario cambio de estilo de liderazgo

ste mes debe reflexionarse, no solamente rendir cuentas de las carteras de gobierno sino del tono y el estilo de liderazgo que se debe proyectar a lo largo del 2025

VIDEO. Cara a cara con la salud. Este 2025 inicia con una crisis profunda del sistema de salud y un hecho patente de desfinanciamiento, problemas a lo largo de todo el año de acceso a servicios, una situación de orden público absolutamente compleja, y una crisis de servicios públicos en ciernes. Además, otra cantidad de hechos a los cuales se suma un escenario internacional complejo con la situación de Venezuela y el eventual cambio de gobierno que se está dando en Estados Unidos.

Muy relevante lo que ha hecho el gobierno de sentarse 4 días a meditar y evaluar lo que está pasando y lo que ha pasado en el país, sentar a los ministros a rendir cuentas y a explicitar una gestión cuyos resultados realmente son muy limitados y muy preocupantes. Pero particularmente preocupante lo que va a ser este año 2025. El gobierno tiene que ser absolutamente consciente de que hay un problema general presupuestal fiscal del país supremamente grave, sin contar un escenario todavía muy incierto en términos de inflación de devaluación y otros factores económicos de crecimiento que son absolutamente relevantes y que ha afectado a lo largo del presente gobierno.

Yo creo que debe reflexionarse este mes de enero, no solamente rendir cuentas de las diferentes carteras de gobierno sino también del tono y el estilo de liderazgo que se debe proyectar a lo largo del año 2025. Realmente no soy muy optimista pero también creo que estamos en una coyuntura muy compleja y que si no se hace un esfuerzo desde el alto gobierno por confrontar este año con un cambio en el estilo de liderazgo, con un estilo menos confrontacional y más dedicado a la consolidación y construcción y especialmente a la prevención y el manejo de los grandes retos que tenemos en el país, va a ser muy difícil que podamos terminar este año en unas condiciones mínimas aceptable.

Esperamos todos los colombianos un cambio de estilo y una visión mucho más pragmática de la que hemos tenido hasta ahora

