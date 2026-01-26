Un músico colombiano quiso bautizar su banda con el Gran Combo de Puerto Rico pero el frenazo no tardó en llegar

El músico colombiano, Jorge Hernán Gil Osorio, armó un grupo musical que además de tocar música podría hacer espectáculos, aunque su fuerte sería la organización de conciertos y el show musical. Para darle fuerza al proyecto quiso bautizar el proyecto como El Gran Combo de Puerto Rico, el mítico grupo de salsa de la isla donde todos bailan.

Los representantes del sello no estaban dispuestos a dejar pisotear una historia que nació hace más de 60 años cuando el músico Rafael Ithier juntó a un grupo de música a producir salsa. Algo que no han dejado de hacer, aunque el grupo haya cambiado de enfoque dado por su fundador Ithier, quien acaba de morir el pasado 6 de diciembre. Los directores son los cantantes Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández.

Con las nuevas cabezas se quiere dar al Gran Combo un sonido más de salsa bailable que del tipo de salsa clásica, que era más del tiempo de Ithier, en las canciones como: Ámame, Brujería, Falsaría, Un verano en Nueva York, Eliminación de feos, hojas blancas, gotas de lluvia. El Gran Combo busca consolidarse en todo el país, incluso quieren en Colombia, llenar el Movistar Arena de Bogotá, con su mega concierto del 22 de mayo de 2026, donde celebraran por todo lo alto sus 64 años de vida. Su meta es llenar los 14.000 asientos del Movistar Arena y la agrupación hoy más que nunca no podía permitir confusiones y muchos menos alrededor de su nombre.

Cuando se percataron que Gil Osorio quería registrar el nombre en la Superintendencia de Industria y Comercio no dudaron en actuar con todo para evitar. Ad portas de sus conciertos en Colombia no podían permitir equivoco alguno y que nadie se aprovechara de su prestigio. Contrataron a la firma de abogados Triana Uribe Michelsen para interponer el recurso de oposición y bloquear su registro.

Los argumentos se caían de su peso y en mente alguna se pensó en registrar una nueva agrupación con el nombre del Gran Combo de Puerto Rico. El colombiano no encontró argumentos para responder y no tardó en llegar la decisión formal de la SIC de negar, en primera instancia, la pretensión del músico Gil Osorio.

