¿Cuál fue el empresario que apoyó el Bloque de los 4 de Petro en la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá?

Ramírez, de Iluminaciones del Alto Magdalena, se alió con los representantes del Presidente, pero Vargas Lleras logró nuevamente la mayoría y presidió la junta

La reelección de Enrique Vargas Lleras, socio principal de la firma Vargas Abogados y Cía. Ltda. y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es un golpe para el Presidente Petro quien a través de su aliado Ovidio Claros quien no la tuvo fácil,ha querido tomar control, sin éxito, no solo de ésta sino de la mayoría en el país.

El Presidente tiene una pelea cazada con Vargas Lleras por su rol en la junta directiva en la Nueva Eps que ha alcanzado instancias judiciales con lo cual el éxito de Vargas Lleras por segundo año consecutivo tiene especial significado. Hasta el 2025, uno de los representantes del Presidente, del sector de los tenderos de Bogotá, Roberto Robles Ángel, había presidido la junta.

El Presidente Petro tiene 4 representantes suyos - Polo Ávila (hermano del embajador en España, Orlando Rodríguez (sindicalista metalmecanico ) , Víctor Manuel Fonseca (Concepto Jurídico y Empresarial) y Marcela Morales (sector de panaderos) que intentaron cambiar la correlación de fuerzas pero solo lograron un voto adicional: el de Augusto Ramírez Gómez. Se trata del fundador de la empresa Iluminaciones del Alto Magdalena, una empresa que nació en Girardot pero se ha expandido en Bogotá y ha logrado tener un asiento en la Cámara de comercio desde hace más de 20 años. Es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional y también representan al sector empresarial en la Universidad Distrital de Bogotá.

La reelección se definió en una sesión ordinaria mediante una votación de siete votos a favor frente a cinco, el mismo número de votos con que Vargas Lleras y su vicepresidente Juan Pablo Fajardo Rodríguez (representante de la firma ART Books Ediciones), fueron elegidos en 2025.

Los Entre los apoyos clave que recibió Vargas Lleras destacan figuras de oposición al gobierno actual, como Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (el gremio de pequeños empresarios) y Guillermo Botero, exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque y el abogado Alberto Preciado, cercano a los Santo Domingo.

El control de la CCB, que no maneja dineros públicos directamente, es un punto de alta tensión política debido a su rol estratégico en la economía local. El Gobierno Nacional ha intentado previamente tomar el liderazgo de la junta con el objetivo de intervenir en aspectos clave, como la modificación de la lista de árbitros encargados de resolver disputas comerciales mediante laudos arbitrales con efectos legales de sentencia judicial, pero hasta el momento logró poner al Presidente ejecutivo, Ovidio Claros, pero no al órgano rector.

El gobierno Petro tampoco consiguió quedarse con la presidencia de Corferias, que depende de la Cámara de Comercio. Se la jugó a fondo por el nombre de Mery Janeth Gutiérrez quien fue la primera ministra de comunicaciones nombrada por Petro pero el no pudo posesionarse. A pesar del envión se sostuvo en el cargo Andrés Lopez quien completa 20 años en el codiciado cargo como se cuenta en esta historia .

