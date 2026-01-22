La investigación de la SIC contra Caracol Radio y Canal 1 por trabajar de la mano a espaldas de sus competencias

Felipe Cabrales, presidente de la emisora y Ramiro Avendaño, del canal de Tv, responderán ante la Súper de Cielo Rusinque si en la práctica hubo o no integración

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada. La investigación de la SIC busca establecer si las compañías ejecutaron una operación sin autorización previa, lo que sería una práctica restrictiva de la competencia en el sector de medios.

¿Qué llevó a que se realizara una investigación de la SIC?

La Delegatura para la Protección de la Competencia explicó que la actuación se fundamenta en visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones. Con esas pruebas, la entidad concluyó que Caracol Radio habría adquirido control sobre dos aspectos esenciales de Canal 1: su programación y la gestión de la pauta publicitaria.

Lea también: En medio de la disputa con el gobierno, Canal Uno lleva su testimonio contra Caracol y RCN

Según la reciente investigación de la SIC, Caracol Radio y Canal 1 presuntamente habrían configurado una integración de facto, sin cumplir el deber legal de informar antes de materializar la operación.

Contratos y ejecución

De acuerdo con la Superintendencia, la relación entre las empresas se habría desarrollado mediante varios acuerdos:

• El 9 de agosto de 2024 firmaron una “Carta de Intención” en la que definieron la estrategia de trasladar a Caracol Radio la programación y la publicidad de Canal 1.

• El 26 de septiembre de 2024 celebraron un contrato que le otorgaba potestad a Caracol Radio para fijar contenidos en horarios de alta audiencia y manejar espacios de pauta.

• Desde el 1 de octubre de 2024 se transmitió en Canal 1 entre el 70% y el 90% de programación de Caracol Radio, con control sobre al menos 16 horas diarias.

• En febrero de 2025 firmaron tres contratos adicionales que ampliaron la gestión publicitaria a cargo de Caracol Radio.

• Operación en marcha sin autorización previa

• Caracol Radio y Canal 1 informaron en septiembre de 2024 un proyecto de integración diferente al que se ejecutó y, en febrero de 2025, radicaron otro trámite cuando la operación ya estaba en marcha. Según la entidad, ambas actuaciones fueron insuficientes y extemporáneas, lo que constituye una presunta infracción al régimen de libre competencia.

• Además, la actuación administrativa vincula a algunos directivos de las empresas que habrían participado en la ejecución de los contratos.

Posibles sanciones

En caso de comprobarse la infracción, las sanciones podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos para las personas jurídicas, lo que representa aproximadamente 142.350 millones de pesos, y hasta 2.000 salarios mínimos para las personas naturales vinculadas, equivalentes a 2.847 millones de pesos.

Con estas medidas, la autoridad busca castigar las conductas que restringen la competencia y asegurar un mercado más equilibrado.

¿Qué pretendía esta investigación de la SIC?

La investigación de la SIC pretende determinar si Caracol Radio tuvo control directo sobre la programación y la publicidad de Canal 1. Entre las pruebas citadas, figuran comunicaciones internas donde se afirmaba que ambas empresas “iban a ser una sola”, lo que pone en relieve la hipótesis de integración no autorizada.

La Superintendencia recordó que actuará frente a la libre competencia y que continuará con las etapas procesales para definir si procede la imposición de sanciones.

Esta nota es original del portal Mas Colombia, titulada: Investigación de la SIC pone en la mira contratos entre Caracol Radio y Canal 1 por “trabajar juntos” sin autorización previa



Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.