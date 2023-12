Un momento en la historia de Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Intentemos ver a la Colombia de hoy simplemente como una Nación que está dando un paso dentro de su historia.

Es un proceso que se enmarca en una época en que la humanidad está transitando por cambios en los factores de producción, los sistemas de producción y las relaciones de producción, es decir entrando en un nuevo ‘modo de producción’ que es alrededor de lo cual se organiza social, económica y políticamente cualquier sociedad . Los objetivos colectivos ya dan menos importancia al crecimiento de las economías y se enfocan más en el bienestar de las poblaciones y la sostenibilidad del medio ambiente; el mundo virtual del Internet, los celulares y la inteligencia artificial determinan cómo se interrelacionan las personas; el crecimiento y el desarrollo dependen cada vez menos de procesos de producción y más de la generación de conocimiento.

..Publicidad..

En cuanto al país, es el que se encuentra entre los cuatro de mayor desigualdad del planeta; estancado en el nivel de subdesarrollo económico; que muestra una condición de violencia permanente, con la guerrilla más antigua y persistente del mundo confrontada con un paramilitarismo desbordado; la droga como cáncer interno y fuente de infección para el mundo, etc. En el ‘muro de las tragedias de la humanidad’ en la sede de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, donde distinguen las causadas por catástrofes naturales y las causadas por la acción del hombre, tiene el dudoso honor de ser el que en este último es el que más aparece…

...Publicidad...

Es un país que vive y necesita un cambio que, ni depende de, ni es un individuo el que lo produce.

....Publicidad....

Que ese proceso de cambio es ‘ideologizado’ no admite duda puesto que dado los problemas de los puntos de partida -la llamada ‘deuda social’- solo hay la opción de una orientación ‘progresista’.

Estas condiciones permiten analizar y entender mejor que lo que vivimos no gira alrededor de Gustavo Petro.

Porque al igual que el cambio en términos holísticos o generales es una necesidad, los aspectos puntuales que conforman lo que se desea cambiar también requieren y tienen motivos para que se les busque alternativas.

El sistema de salud está en crisis pero no por falta de estructura prestacional, sino por el fracaso como sistema de financiación: los recursos de las ‘unidades por capitacion’ son insuficientes; la intermediación a través de las EPS implica un sobrecosto; el diferido para que las IPS reciban los pagos las obliga a asumir y cobrar costos de financiación; los espacios donde la prestación no es rentable no están servidos; etc. Que un cambio es indispensable e inevitable no admite discusiones.

En el caso de la política petrolera, es insólito que un país que no tiene petróleo dependa de este; que la propuesta de solución no sea cambiar la política sino insistir en nuevas exploraciones para mantener esa dependencia; que la mayor inversión del país -Reficar- sea en una refinería que debe funcionar con petróleo importado; que en un momento en que el mundo se busca reducir la dependencia del hidrocarburo se pretenda que es un error acabar con los subsidios y por eso no se deben subir los precios del diésel.

Respecto al problema agrario -al cual se le achaca tanto el atraso como la violencia endémica- lo que parecería evidente es que se requiere buscar aumentar la productividad y crear un mecanismo para resolver los conflictos a través de instancias judiciales especializadas como la Jurisdicción Agraria.

El sistema pensional es calificado desde hace años como ‘una bomba de tiempo’; el que no se haya desactivado lleva a que o está explotando o es inminente su explosión. Lo que no se puede es seguir esquivando el tema.

La Federación de Cafeteros fue administradora del Fondo Nacional del Café como complemento de ser la negociadora del Pacto Cafetero, lo cual justificaba o permitía tener esa función. Ya como simple administradora, en medio de algunos escándalos, perdió la Flota Mercante, el Banco Cafetero, la aerolínea Aces, y hasta la propiedad de las tiendas Juan Valdez. En paralelo o disidencia se han formado otras dos instituciones gremiales que no respaldan ni comparten las políticas de la dirigencia tradicional. Que el gobierno se interese en ese sector es apenas lo responsable.

Realidades que deben ser enfrentadas, no por ‘ideologización’ sino porque las condiciones mencionadas hacen que responsabilidad atañe a quien supone gobernar

Todo los anteriores son realidades que deben ser enfrentadas, no por ‘ideologización’ sino porque las condiciones mencionadas hacen que responsabilidad atañe a quien supone gobernar intervenir; eso es lo que propone el actual gobierno.

Si las soluciones son óptimas o al menos buenas no se puede saber. No existen manuales para saber cuál debe ser el camino en un proceso donde además del cambio interno debe incluirse la adaptación a un mundo cambiante.

Lo que sí se sabe es que tanto lo que es la oposición política como los grupos de poder afectados estarán siempre en contra de que este proceso avance. Que quienes tienen intereses creados o están comprometidos en la creación de la situación actual intentarán desacreditar cualquier propuesta que se haga. Y se sabe también que son ellos quienes más capacidad tienen de usar y alimentar los medios de información.