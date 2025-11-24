Los lucrativos negocios que tienen las parejas de las famosas finalistas de MasterChef Celebrity 2025

La final de MasterChef está cada vez más cerca y, además de lo que pasa en los fogones, la vida privada de sus finalistas es tema de conversación.

La semifinal de MasterChef Celebrity 2025 se desarrolló en La Guajira, donde las condiciones climáticas añadieron dificultad a los retos de la competencia. Tras esta fase, quedaron definidas las cuatro finalistas: Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado, quienes disputarán el título el próximo 25 de noviembre.

Ahora bien, paralelo a su participación en el programa, algunas finalistas han estado en boca de los televidentes por estár vinculadas a figuras con actividad empresarial destacada en sectores como hotelería, barberías y gastronomía.

Hernando Luque, empresario y esposo de Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi, reconocida presentadora y participante del reality, también figura como empresaria. Junto a su esposo, Hernando Luque, es copropietaria del hotel boutique Hemma, con sedes en el Country Club y Chapinero, en el norte de Bogotá.

Luque lidera además la cadena de barberías Lords, posicionada en los últimos años como un referente para clientes del sector artístico y deportivo. Su modelo de negocio se destaca por servicios de alto estándar y una imagen orientada al mercado premium. La pareja contrajo matrimonio en febrero de 2023.

Mario Alberto Bert, empresario chileno y esposo de Carolina

Carolina Sabino, otra de las finalistas, mantiene una relación con Mario Alberto Bert, empresario chileno cuya actividad comercial se ha manejado con reserva en los medios. De acuerdo con información disponible, reside en Ecuador por motivos laborales mientras Carolina permanece en Colombia por compromisos profesionales.

Aunque no se conocen detalles específicos sobre sus inversiones, Bert ha sido descrito en distintas publicaciones como un empresario de relevancia radicado en la región.

Jacobo Bonilla, chef y socio fundador del restaurante Débora

Si bien Michelle Rouillard no alcanzó la final de MasterChef Celebrity, su relación con Jacobo Bonilla llamó la atención durante la temporada. Bonilla es chef y socio fundador de Débora, restaurante de alta cocina ubicado en Bogotá.

En noviembre de 2024, el establecimiento ingresó al listado de The Latin America’s 50 Best Restaurants, ocupando el puesto 100. Este reconocimiento impulsó su posicionamiento y aumentó el flujo de visitantes.

En 2025, Débora presentó su menú de degustación Bogotá, compuesto por siete tiempos que llevan nombres de zonas emblemáticas de la capital. El menú tiene un valor de 420 mil pesos, mientras que el ticket promedio de la carta se sitúa en 120 mil pesos.

La propuesta ha reforzado la presencia de Bonilla en la escena gastronómica local, especialmente por el uso de técnicas contemporáneas y la exploración conceptual de ingredientes tradicionales.

En cuanto a Valentina Taguado y Alejandra Ávila, se conoce que actualmente no están en una relación.

