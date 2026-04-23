Un latigazo de $100 millones que termina de hundir al deportivo Pereira que lleva 20 fechas sin ganar

Después de 16 años en el equipo Álvaro López Bedoya no pudo lavarse las manos de la crisis económica del club y la deportiva que lo tiene en riesgo de descenso

El Deportivo Pereira lleva 20 fechas sin conocer la victoria, una racha negativa que lo tiene en el fondo de la tabla. Pero eso no es todo, porque su estado financiero se ha agravado en las últimas semanas, dejando al club sumido en una situación crítica que no parece tener solución a la vista, cuando el descenso a la segunda división aparece como una amenaza cada vez más real.

Crisis deportiva y riesgo de descenso

La crisis en el terreno de juego refleja problemas más profundos en la institución. A nivel administrativo y financiero, el panorama no es alentador. Las deudas acumuladas y otros pasivos han llevado al club a tomar decisiones urgentes para evitar su desaparición. Entre ellas, acogerse a la Ley 1116 de 2006, un mecanismo de reorganización empresarial diseñado para prevenir la liquidación de compañías en dificultades económicas.

En medio de este contexto adverso, la Superintendencia de Sociedades ratificó una sanción contra el presidente y representante legal del club, Álvaro de Jesús López Bedoya. La entidad, encabezada por Billy Escobar, confirmó una multa cercana a los 100 millones de pesos, luego de que los recursos de reposición y apelación interpuestos por el directivo fueran rechazados.

López ha estado vinculado al Deportivo Pereira durante al menos 16 años. Ingresó en 2010 como socio minoritario, pero con el paso del tiempo fue consolidando su poder hasta convertirse en el principal accionista y presidente del club. Su gestión ha estado marcada por altibajos. Aunque logró un hito importante con la obtención del título de la liga colombiana en 2022, su administración también ha enfrentado constantes dificultades económicas y no ha podido renovar la posibilidad de conseguir una estrella o de llegar a torneos internacionales.

A pesar de los problemas, el equipo ha logrado mantenerse en la primera división, al menos hasta el primer semestre de 2026. Sin embargo, la presión financiera no ha dado tregua. A finales de 2025 se exploró la posibilidad de vender el club como estrategia para obtener recursos frescos y aliviar las deudas. Entre los interesados apareció el grupo empresarial Full CCI Dubai Colombia S.A.S., aunque la negociación no se ha concretado ni se ha confirmado oficialmente.

Sanción de la Supersociedades y líos administrativos

Foto: Cortesía

Un avance significativo se dio el 22 de enero de 2026, cuando la Superintendencia de Sociedades aprobó el proceso de reorganización empresarial del club. Esta decisión permitió al Pereira ganar tiempo y establecer un plan para reestructurar sus obligaciones financieras. No obstante, los problemas con el ente de control no terminaron ahí.

Desde diciembre de 2025, la Superintendencia ha señalado incumplimientos por parte del presidente del club en los compromisos pactados. Según la entidad, López desobedeció órdenes relacionadas con el manejo contable y la gobernanza corporativa. Entre las principales irregularidades relacionadas con el presidente se encuentra el registro en la contabilidad de los derechos deportivos de 13 jugadores que no pertenecían a la sociedad, por un valor cercano a los 9.573 millones de pesos.

Además, se le cuestiona haber participado con su voto en decisiones directamente relacionadas con su propia gestión, lo que constituye un conflicto de interés. Estas acciones fueron consideradas como desacatos a las instrucciones impartidas por la autoridad supervisora.

Ante estas acusaciones, López manifestó su desacuerdo con la sanción, calificándola de injusta y arbitraria. Los abogados que contrató argumentaron que la decisión carecía de sustento jurídico y por ello interpusieron los recursos correspondientes. Sin embargo, tras evaluar el caso, la Superintendencia de Sociedades ratificó la multa por 100 millones de pesos contra el presidente y representante legal del Deportivo Pereira Álvaro de Jesús López Bedoya el 22 de abril de 2026.

La confirmación de esta sanción abre un nuevo capítulo en la crisis del Deportivo Pereira. Mientras tanto, el equipo lucha por evitar el descenso en la cancha, y una parte de su dirigencia enfrenta cuestionamientos legales y financieros que ponen en duda la estabilidad del proyecto. El futuro del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional, sigue siendo incierto.

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