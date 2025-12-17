La extraña empresa colombiana con nombre de petrolera árabe que se quiere quedar con el Deportivo Pereira 

El ampuloso nombre de Full CCI Dubai Colombia responde al historial de una empresa recién creada, con capital limitado y un representante legal con líos judiciales

Tras una larga espera, el presidente del Deportivo Pereira, Álvaro López, anunció que el comprador del equipo sería Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. Para muchos, el nombre resultó sorpresivo y varios medios aplaudieron la decisión al tratarse, aparentemente, de una empresa ligada al sector petrolero. Sin embargo, el comunicado oficial dejó más dudas que certezas entre los hinchas y distintos sectores que han seguido de cerca el proceso.

La noticia, que se esperaba fuera revelada en una rueda de prensa, terminó publicándose a través de un escueto mensaje en el que se aseguró que la presentación oficial del nuevo dueño se realizaría en los próximos días, con la presencia del representante legal de la compañía interesada en el equipo matecaña. Desde ese momento, las alarmas comenzaron a encenderse, recordando el caso del América de Cali y Tulio Gómez, cuando se anunció la supuesta llegada de un grupo inversionista que finalmente resultó ser un intento de estafa.

El caso del Pereira parece ir por un camino similar: aunque el nombre de la empresa suena llamativo por la alusión de ‘Dubái’ en su nombre, en realidad se trata de una compañía colombiana que lleva a cuestas un historial con varios elementos que no cuadran, empezando por la información disponible en su propia página web.

Las irregularidades del grupo detrás de la compra del Deportivo Pereira

De acuerdo con su sitio oficial, Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. asegura contar con una trayectoria de 30 años, especializada en la comercialización y distribución internacional de derivados del petróleo. Además, afirma tener presencia en Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y Norteamérica, datos que, en apariencia, darían la tranquilidad de estar frente a una empresa con el músculo financiero suficiene para adquirir un equipo del fútbol profesional colombiano.

No obstante, los botones del sitio web no conducen a ninguna parte y la página fue creada apenas en octubre de este año, son apenas la punta de un iceberg de irregularidades que tiene la empresa. Según registros de la Cámara de Comercio de Pereira, la empresa fue constituida formalmente en Risaralda en 1995 y su escritura pública fue firmada en Cartago, Valle del Cauca, bajo el nombre Ediciones Educativas Ltda. Aunque el registro no revela el histórico del objeto social de la empresa, para corroborar a qué se dedicaba en sus inicios, el nombre con el que fue registrada lleva a pensar que sus labores se desarrollaban lejos del sector de los hidrocarburos.

El 13 de mayo de 2003 la empresa cambió su razón social a Ediciones Educativas al Maestro Limitada, denominación que en 2008 pasó a ser Constructora Las Peñas Limitada, modificaciones que se realizaron en Cartago. De acuerdo con los registros oficiales, la sociedad habría permanecido inactiva hasta junio de 2016, cuando se reporta una reactivación.

Posteriormente, se registra una nueva reactivación el 11 de mayo de 2020, lo que evidencia dos periodos de pausa en su actividad comercial. Ese mismo año, la empresa cambia su razón social a Comercializadora Internacional de Minerales Las Peñas S.A.S. Finalmente, en 2022 adopta el nombre Group Empresarios Full CCI Colombia S.A.S.

En 2025 ocurre uno de los movimientos más llamativos: mediante una asamblea extraordinaria de accionistas realizada en Pereira, se incrementa el capital autorizado a mil millones de pesos y, el 21 de agosto, se traslada su domicilio a la ciudad de Cartagena.

Otro dato que llama la atención es que, pese a figurar como compradora del Deportivo Pereira, la empresa aparece registrada como microempresa unipersonal. Es decir que Albeiro Peña Peña es el gerente, subgerente y representante legal. A esto se suma que los ingresos por actividad ordinaria, tanto en Cartagena como en Pereira, antes del cambio de domicilio, aparecen reportados en cero pesos.

Estos elementos generan serias dudas y ponen en una posición incómoda al actual presidente del Deportivo Pereira, Álvaro López, más aún si se tiene en cuenta que la venta del club rondaría los 30 millones de dólares, es decir, alrededor de 112.080 millones de pesos al cambio actual. Entonces, si la empresa cuenta con un capital de $1.000 millones, de dónde saldrán los $111.080 millones restantes para cubrir el costo de la venta.

Los líos legales que persiguen a Albeiro Peña Peña

A las inconsistencias de la empresa se suman los problemas legales de su representante legal. Albeiro Peña Peña ha tenido conflictos con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca e incluso con la Agencia Nacional de Minería. De hecho, desde septiembre de 2020 existe una orden de embargo sobre sus bienes emitida por esta última entidad.

Así mismo, la Corporación Autónoma Regional realizó una notificación por aviso el 25 de abril de 2024, en la que se informó que la licencia otorgada dejaba de tener efectos prácticos y jurídicos para el proyecto de explotación de materiales de construcción en la Cantera Las Peñas, ubicada en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.

Con todo este panorama, queda por ver si la Dimayor aprueba una negociación de este calibre. Sumado a que los directivos del ente rector del fútbol profesional colombiano han manifestado desconocer detalles de la supuesta compra. Habrá que esperar cómo avanza un caso que, con el paso de los días, parece tornarse cada vez más enredado.

