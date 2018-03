¿Un infarto oportuno?

Deseo de todo corazón que Timochenko se reponga de sus males y pueda seguir al frente de su partido. Ha sido atendido en una buena clínica, operado con las mejores técnicas y las precauciones debidas, condiciones muy distintas a las que vivió en la guerra y a las que sometió a secuestrados o militares que caían en sus manos. De eso se trata precisamente la paz, de recibir un trato digno, humanitario; todo lo contrario a la guerra donde al enemigo se le pisotea y extermina como está pasando en la confrontación con el ELN.

Probablemente en medio de sus maluqueras tuvo oportunidad de meditar sobre esto y darse cuenta que valió la pena firmar el acuerdo así esté muy lejos de la presidencia de la República. La verdad es que la campaña de las Fuerzas del Común iba de capa caída porque tuvo realmente poca receptividad, lo que era de esperar. No se pasa impunemente de la trinchera a la plaza pública sin que los crímenes del pasado exploten como minas quiebrapatas en cada esquina de cada pueblo que se visite y eso es lo que le estaba pasando a Timo.

Por supuesto, la intolerancia política no ha sido solo contra las Farc. Las protestas, organizadas o no, se han dado contra Petro y contra Uribe lo que resulta trágico para un país que necesita reconciliación. Si las cosas no se moderan el futuro será igualmente complicado pues quien resulte electo presidente tendrá que lidiar con un país dividido y lleno de odios. Pero la diferencia es que Petro o el que diga Uribe sí tienen opción de ganar y a cada manifestación en contra producen una mayor a favor, mientras Timochenko no logró hacer ningún acto masivo.

Las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles hasta que ayer las Farc, a través de Iván Márquez, anunciaron que se retiran de la carrera presidencial por dos razones: la salud de su candidato y la falta de garantías del gobierno. Con su declaración demuestran una vez más que siguen sin reconocer las dificultades por las que estaba pasando esa candidatura. Es cierto que Timo está enfermo y que una campaña presidencial requiere mucho esfuerzo, en especial si ha de toparse con manifestaciones en contra. Tener salud no es solo una necesidad para ir del timbo al tambo, hacer recorridos, saludar y dar declaraciones, también se necesita mucha salud para gobernar. Y ni para la uno, ni para lo otro está en condiciones Rodrigo Londoño.

Pero decir que la campaña se suspende por falta de garantías es algo que no resulta claro y que le hace daño al esfuerzo que el país ha hecho por aceptar en la vida civil a los hasta hace poco guerrilleros. Los males del corazón resultan más convincentes y determinantes que las manifestaciones en contra y que son esgrimidas para su retiro como falta de garantías.

Parecería que la Farc no se conforma con decir simple y llanamente nuestra campaña se termina porque no es el momento, porque no hemos logrado sintonizarnos con esta Colombia que apenas estamos conociendo. Es como si no entendieran los mensajes que la opinión pública les da, no solo en las calles, sino también en las encuestas donde Timo no ha logrado superar el margen de error.

Que se retire por estar enfermo y que haya sido atendido y operado exitosamente en Colombia es precisamente una muestra de garantías. Recordemos con dolor como otros candidatos presidenciales fueron retirados a bala. Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Jorge Eliecer Gaitán. Colombia tiene una larga lista de asesinatos políticos. Eso es lo que buscamos dejar atrás, ¡por favor!

Así que señor Londoño, repóngase y apenas tenga ánimos siga en la brega política que ustedes apenas están empezando y tienen mucho camino por recorrer y muchas cosas que aprender de la democracia. ¡Salud!

