Un hecho que no tiene calificativo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO, Puntos de vista. Lo que ocurrió esta semana no tiene calificativo. Petro rebasó todos los límites. lo que reveló Caracol de que había un alto mando militar, un general involucrado en tratos ilegales con el grupo de Calarcá y un señor Mejía de Servicio de Inteligencia, miembro del Consejo Superior. Eso es increíble. ¿Cómo meten un policía, un detective, un Consejo Superior Universitario? ¿Qué sentido tiene eso? Petro ha estado aliado con la guerrilla. De allí que persiga a Iván Mordisco, porque Iván Mordisco dio dinero a la campaña, él lo ha dicho. Entonces, a Iván Mordisco lo bombardean y a Calarcá no le pasa nada. Entonces, uno va atando caos y termina por entender muchas cosas. Petro está en un serio problema, tan serio como el de Maduro. Y ya está en la Lista Clinton. Eso es la antesala a una solicitud de extradición. Y está de presidente Roy Barreras, lo estradita y va a despedirlo a Catam con un sonrisa. Es el Roy Barreras. Muy muy grave lo que ocurrió.

La señora fiscal es un desastre. Esa señora era subalterna de Iván Velázquez en Guatemala y allá están procesados por haber recibido dineros de Odebrecht. Yo lo he dicho, el primer lavador de plata fue el estado colombiano porque Alfonsito López abrió la ventanilla siniestra del Banco de la República para cambiar dólares. Entonces, esto en Colombia no va a pasar nada, nada, porque aquí todo está corrupto. Y el pueblo colombiano también es corrupto.

Yo dije, desde el que vende los limones hasta el presidente de la República, todos en Colombia están robados. Entonces, ¿qué efecto va a poder tener esto? No sé, pero no creo que Petro se caiga, pero está no se cae. No hay quien lo tumbe.. Y entonces el problema para él es que se siga intensificando la confrontación con Estados Unidos. La alarma es cómo van a ser las elecciones. Van a ser las más corruptas de toda la historia del país. Va a ser a punta de dinero y Petro tiene mucho dinero del Estado, del presupuesto público que no se ha gastado.

